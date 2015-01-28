حضور صاحب نظران علوم انسانی در همایش ملی کرسی های نظریه پردازی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک شورای علمی راهبردی و مجمع هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجه الاسلام علی اکبر رشاد رئیس هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره ، توهین های اخیر به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام(ص) را محکوم کرد .

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در مسئله حقوق ادیان پیش از این در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کارهایی صورت گرفته است و پیشنهاد می کنم این موضوع در کرسی ها نیز پیگیری شود.

رئیس هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره گفت: می توان با همکاری مجمع تقریب مذاهب اسلامی برای برگزاری کنفرانس های بین المللی پیرامون این موضوع همکاری کرد و در این رابطه کرسی ها می توانند به لحاظ محتوایی ایفای نقش کنند.

وی افزود: سخنرانی ها و کمیسیون های همایش 16 بهمن محتوایی نخواهد بود بلکه بیشتر مباحث پیرامون مسائل کاربردی و اجرایی ارائه خواهد شد و از کمیسیون ها درخواست می کنم تا پیش نویسی را به منظور ارائه فرصت‌ها، موانع و راه حل های پیش روی نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی تهیه کنند.

در ادامه جلسه، معاون علمی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره گزارشی از فعالیت های دبیرخانه جهت برگزاری همایش 16 بهمن ارائه داد.

سپس دکتر غلامعلی افروز دبیر علمی همایش ملی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره ، اولویت های همایش 16 بهمن پرداخت.

وی تاکید کرد: تلاش برای دعوت از صاحب نظران و اندیشکده های فعال در زمینه علوم انسانی در دستور کار ما قرار دارد و از روسا و اعضای کرسی ها می خواهم تا نسبت به دعوت از اندیشمندان و صاحب نظران حوزه علوم انسانی و معارف دینی برای شرکت در این همایش، اقدامات لازم را انجام دهند.