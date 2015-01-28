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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۴۵

حضور صاحب نظران علوم انسانی در همایش ملی کرسی های نظریه پردازی

حضور صاحب نظران علوم انسانی در همایش ملی کرسی های نظریه پردازی

دبیر علمی همایش ملی کرسی های نظریه پردازی از دعوت ،صاحب نظران و اندیشکده های فعال در زمینه علوم انسانی و معارف دینی برای شرکت در همایش 16 بهمن خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک شورای علمی راهبردی و مجمع هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجه الاسلام علی اکبر رشاد رئیس هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره ، توهین های اخیر به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام(ص) را محکوم کرد .

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در مسئله حقوق ادیان پیش از این در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کارهایی صورت گرفته است و پیشنهاد می کنم این موضوع  در کرسی ها نیز پیگیری شود.

رئیس هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره گفت: می توان با همکاری مجمع تقریب مذاهب اسلامی برای برگزاری کنفرانس های بین المللی پیرامون این موضوع همکاری کرد و در این رابطه کرسی ها می توانند به لحاظ محتوایی ایفای نقش کنند.

وی افزود: سخنرانی ها و کمیسیون های همایش 16 بهمن محتوایی نخواهد بود بلکه بیشتر مباحث پیرامون مسائل کاربردی و اجرایی ارائه خواهد شد و از کمیسیون ها درخواست می کنم تا پیش نویسی را به منظور ارائه فرصت‌ها، موانع و راه حل های پیش روی نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی تهیه کنند.

در ادامه جلسه، معاون علمی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره گزارشی از فعالیت های دبیرخانه جهت برگزاری همایش 16 بهمن ارائه داد.

سپس دکتر غلامعلی افروز دبیر علمی همایش ملی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره ، اولویت های همایش 16 بهمن پرداخت.

وی تاکید کرد: تلاش برای دعوت از صاحب نظران و اندیشکده های فعال در زمینه علوم انسانی در دستور کار ما قرار دارد و از روسا و اعضای کرسی ها می خواهم تا نسبت به دعوت از اندیشمندان و صاحب نظران حوزه علوم انسانی و معارف دینی برای شرکت در این همایش، اقدامات لازم را انجام دهند.

کد مطلب 2476758
زهرا سیفی

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