نگاه دولت اصلاح زیرساخت های مناطق محروم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اكبر پرویزی چهارشنبه شب در جلسه كمیته برنامه ریزی شهرستان گرمه، اظهار داشت: نگاه دولت تدبیر و امید اصلاح زیرساخت های مناطق محروم و فراهم سازی توسعه برای این مناطق است تا این مناطق نیز از نظر زیرساختی و امکانات توسعه ای به میانگین مناطق برخوردار برسند.

وی اضافه کرد: در خراسان شمالی شهرستان ها و مناطق محرومی وجود دارد که می بایست برای اصلاح زیرساخت ها و رفع موانع توسعه ای آنها اقدامات مضاعفی انجام شود.

پرویزی شهرستان گرمه را یکی از مناطق کمتر برخوردار خراسان شمالی دانست و افزود: به منظور رفع محرومیت از چهره این شهرستان در سال جاری ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع مختلف برای اصلاح زیرساخت ها در بخش های مختلف به شهرستان گرمه اختصاص یافت.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در خراسان شمالی با بیان اینكه در برخی از شاخص های بودجه سال ۹۴ كمك به توسعه مناطق محروم توجه شده است تصریح كرد: در برنامه ششم توسعه ردیف خاصی برای توسعه مناطق روستایی و محروم پیش بینی می شود و بخش عمده اعتبارات در راستای كاهش محرومیت ها برای مناطق مرزی هزینه خواهد شد.

پرویزی با اشاره به اینكه ۸۵ درصد اعتبارات استان در سال جاری جذب شده است، اضافه کرد: امید می رود مابقی اعتبارات نیز از منابع مختلف تا پایان امسال به طور کامل جذب شود.

وی اظهار داشت: امسال كمیته ای به منظور جذب منابع اعتباری با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

پرویزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که اعتبار پروژه های عمرانی تا زمان اتمام طرح به خزانه بر نمی گردد، اضافه كرد: مدیران نگران این موضوع نبوده و به دنبال سند سازی نباشند چرا كه بر اساس تصویب كمیسیون تلفیق، اعتبار پروژه های دارای موافقت نامه مدت دار تا زمان اتمام به خزانه برنخواهد گشت.

استاندار خراسان شمالی در ادامه با تاكید بر این كه مسئولین دستگاه های اجرایی با صداقت و در راستای تقویت و جذب اعتماد شهروندان به آنان پاسخگو باشند تصریح كرد: مسئولین خارج از اقدامات شعاری و تبلیغاتی سعی کنند به مردم خدمات مطلوب ارائه دهند.

فرماندار شهرستان گرمه نیز در این جلسه با اشاره به این كه امسال اعتبارات خوبی برای رفع مشكلات این شهرستان اختصاص یافته است، افزود: بسیاری از پروژه های نیمه تعطیل این شهرستان در حال حاضر به جریان افتاده و در حال اجرا هستند.

علی محمدزاده یكی از مشكلات خاص این شهرستان را پروژه آب های روستایی عنوان كرد كه هنوز به نتیجه نرسیده و در این زمینه از استاندار و مسئولان مربوط خواست تا با جدیت بیشتری اقدام کنند.

به گفته وی دو پروژه نیمه تمام ورزشی نیز در این شهرستان وجود دارد كه نیازمند همكاری اداره كل ورزش و جوانان استان بوده و انتظار می رود این دستگاه با توجه به محرومیت این شهرستان توجه بیشتری به اتمام طرح های مزبور داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر پرویزی، استاندار خراسان شمالی به همراه هیئتی از مسئولان استانی چهارشنبه در سفری یك روزه به شهرستان گرمه سفر کرده بود، در این سفر مشكلات این شهرستان در بخش های مختلف بررسی و رسیدگی شد.

گلباران مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، نشست با دهیاران، برگزاری كمیته برنامه ریزی شهرستان گرمه و ملاقات مردمی از برنامه های سفر یكی روزه استاندار به این شهرستان بود.