200 هزار واحد مسکن مهر در کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری‌مهرآبادی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های مسکن مهر استان زنجان افزود: طی هفته آینده در مازنداران، خوزستان و کرمانشاه افتتاح پروزه های مسکن مهر را در برنامه داریم و دولت درصدد است که 90 درصد از این واحدها را تا پایان سال 94 به متقاضیان واگذار کند.

وی اظهار داشت: واحدهای مسکن استان زنجان به دلیل همراهی مسئولان و مکان‌یابی مناسب مشکلات حادی نداردو زنجان اولین استان در کشور است که مشکلی در خصوص اجرای واحدهای مسکن مهر ندارد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: از مجموع 34 هزار واحد سهمیه استان زنجان 28 هزار واحد به بهره‌برداری رسیده است.

اصغری مهر آبادی تاکید کرد: هزار و 500 واحد مسکونی مهردر زنجان را تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می رسد و بر اساس اقدامات انجام شده حدود 5 هزار واحد مسکونی باقیمانده از سهمیه استان تا شهریور سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد چرا که این واحدها پیشرفت فیزیکی خوبی دارند.

وی به مشکلات شرکت‌های تعاونی مسکن اشاره کرد و گفت:سوء مدیریت و تخلفات در این شرکتها به عینه دیده می شود و با آنها برخورد جدی صورت می گیرد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: عملکرد شرکت‌های تعاونی مشاغل آزاد رضایت‌بخش نیست.