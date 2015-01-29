به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطان‌حسینی ظهر امروز در سومین نشست مجمع شورای عالی بسیج ورزشکاران اصفهان با اشاره به اهمیت توجه به فعالیت بسیج در سطح کشور اظهار داشت: تفکر بسیجی در کشور باید جاری باشد زیرا امروز نیاز ورزش کشور، توجه به موضوعات اعتقادی و تفکر بسیجی است.

وی افزود: ارزش‌های ایرانی و اسلامی باید در کشور مورد توجه قرار گیرد و کاری کنیم که تفکر بسیجی و ارزش‌های ایرانی و اسلامی با ورزش کشور عجین شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با بیان اینکه تصویب مرامنامه پهلوانی، راهی برای توجه بیشتر به موضوعات اعتقادی در ورزش است، تصریح کرد: باید کاری کنیم که مشکلات این مرامنامه در مدت زمان مشخص برطرف شود و کاری کنیم که متخصصان، این مشکلات را مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: کلیات این مرامنامه امروز به تصویب رسیده و پس از آن، اصلاحات مورد نظر انجام می‌شود تا این اصلاحات صورت گرفته و مشکلات ورزش کشور را برطرف کنیم.

سلطان‌حسینی با بیان اینکه ورزش کشور باید به مسائل اخلاقی عجین باشد، گفت: ما باید کاری کنیم که ورزش مد نظر مقام معظم رهبری که ورزش همراه با اصول اخلاقی اسلامی است، در کشور رشد پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: با باید کاری کنیم که تفکر مهدویت، عاشورا و ولایت فقیه در جوانان کشور تقویت شود زیرا امام خمینی با این تفکر، توانست جوانان را به سمت انقلاب اسلامی بکشاند.