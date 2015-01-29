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۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۴۹

محمد سلطان‌حسینی:

تقویت اصول اعتقادی و اخلاقی در ورزش دنبال می‌شود

تقویت اصول اعتقادی و اخلاقی در ورزش دنبال می‌شود

اصفهان – مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: تقویت اصول اعتقادی و اخلاقی در ورزش دنبال می‌شود و تدوین مرامنامه پهلوانی با این رویکرد صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطان‌حسینی ظهر امروز در سومین نشست مجمع شورای عالی بسیج ورزشکاران اصفهان با اشاره به اهمیت توجه به فعالیت بسیج در سطح کشور اظهار داشت: تفکر بسیجی در کشور باید جاری باشد زیرا امروز نیاز ورزش کشور، توجه به موضوعات اعتقادی و تفکر بسیجی است.

وی افزود: ارزش‌های ایرانی و اسلامی باید در کشور مورد توجه قرار گیرد و کاری کنیم که تفکر بسیجی و ارزش‌های ایرانی و اسلامی با ورزش کشور عجین شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با بیان اینکه تصویب مرامنامه پهلوانی، راهی برای توجه بیشتر به موضوعات اعتقادی در ورزش است، تصریح کرد: باید کاری کنیم که مشکلات این مرامنامه در مدت زمان مشخص برطرف شود و کاری کنیم که متخصصان، این مشکلات را مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: کلیات این مرامنامه امروز به تصویب رسیده و پس از آن، اصلاحات مورد نظر انجام می‌شود تا این اصلاحات صورت گرفته و مشکلات ورزش کشور را برطرف کنیم.

سلطان‌حسینی با بیان اینکه ورزش کشور باید به مسائل اخلاقی عجین باشد، گفت: ما باید کاری کنیم که ورزش مد نظر مقام معظم رهبری که ورزش همراه با اصول اخلاقی اسلامی است، در کشور رشد پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: با باید کاری کنیم که تفکر مهدویت، عاشورا و ولایت فقیه در جوانان کشور تقویت شود زیرا امام خمینی با این تفکر، توانست جوانان را به سمت انقلاب اسلامی بکشاند.

کد مطلب 2477840

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