پیگیر تداوم ارتباطات فرهنگی با ایران هستیم/ تعامل تئاتر آلمان و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، گوردون واین و علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشستی مشترک، زمینه‌های گسترش ارتباط تئاتر ایران و آلمان و تبادل اجراهای دو کشور را بررسی کردند.

رییس خانه تئاتر فرانکفورت درباره این ارتباط فرهنگی توضیح داد: برای ایجاد یک همکاری فرهنگی، نیاز به ارتباطاتی چند جانبه است که اول از همه بر می‌گردد به ارتباطات مرکز هنرهای نمایشی و اداره تئاتر کودک و نوجوان آلمان چه به صورت تلفنی یا نامه‌ای یا پست الکترونیک. طبق تجربه ما در ایران جشنواره‌های تئاتری زیادی در طول سال برگزار می‌شود. ما می‌خواهیم ارتباط بین گروه‌های شرکت کننده در این جشنواره‌ها با گروه‌های نمایشی آلمان را برقرار کنیم.

وی ادامه داد: ما برای این جشنواره‌ها در آلمان اطلاع رسانی می‌کنیم، تا فرصت حضور در این رویدادها برای هنرمندان آلمانی ایجاد شود. در واقع مرحله بعدی برای ما، ایجاد فرصت برای دیدارهای دوطرفه برای هنرمندان از کشورهای یکدیگر است.

هنرمندان ایران و آلمان با هم تعامل کنند

رییس سالن تئاتر هاوس درباره لازمه دیدار حضوری و قرار گرفتن هنرمندان در بسترهای متفاوت فرهنگی اضافه کرد: هنرمندان آلمانی باید فرآیند کاری هنرمندان ایرانی را از نزدیک ببینند و هنرمندان ایرانی نیز باید به آلمان سفر کنند و شاهد روند تولید هنرمندان آلمانی باشند. ما معتقدیم با این تعامل یادگیری و ارتباط فرهنگی دوطرفه شکل می‌گیرد.

وی که در جریان بازدیدش از سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نشستی برای تداوم و گسترش ارتباطات فرهنگی داشته است، درباره این دیدار توضیح داد: موضوع اصلی صحبت ما در این ملاقات، عملی کردن حرف‌هایی بود که از چهار سال پیش با ایران مطرح کردیم و امیدواریم بتوانیم قراردادی را در این زمینه امضا کنیم. من در این دیدار فهمیدم، مرادخانی کسی است که مانند یک چتر از جریان و فعالیت هنری زیر مجموعه خود حفاظت و حمایت می‌کند. برای عملی کردن این برنامه فرهنگی ما نیاز به شخصی مانند او داریم؛ مدیری که علاوه بر تخصص لازم، می‌تواند این جریان فرهنگی را با‌شتاب جلو ببرد.

گوردون واین در سفری به ایران در سال 2010 میلادی، به عنوان داور در جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی همدان حضور یافت؛ سفری که اولین حضور او در ایران بود. این مساله سبب آشنایی بیشتر او با تئاتر ایران و زمینه‌ساز فعالیت‌های مشترکی بین دو کشور شد.

وی که فارغ‌التحصیل ادبیات و فرهنگ آلمانی، تئاتر و ارتباطات اجتماعی و علوم پرورشی است، در آلمان یک سالن خصوصی تئاتر دارد که به گفته خودش با پول و امکاناتی بسیار اندک ساخت آن را شروع کرده است، اما حالا توانسته گروه زیادی از هنرمندان را با همین سالن تئاتر دور خود جمع کند؛ گروهی که امیدوار است با اضافه شدن هنرمندان ایرانی، بزرگ‌تر هم بشود.