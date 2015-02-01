زنگ انقلاب در زورخانه پوریای ولی ملایر نواخته شد

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به نواخته شدن زنگ انقلاب در زورخانه پوریای ولی ملایر اظهار داشت: در این مراسم با شکوه شهردار ملایر، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار، اعضای شورای شهر و چند تن از مسئولان ادارات ملایر حضور داشتند.

وی افزود: باستانی کاران با انجام حرکات ورزشی و نمایشی یاد و خاطر امام و شهدا را گرامی داشتند و با رهبر معظم و آرمانهای انقلاب تجدید پیمان کردند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به برگزاری مسابقات پرورش اندام در ملایر بیان کرد: بمناسبت دهه فجر یک دوره مسابقه انتخابی پرورش اندام بین باشگاه های پرورش اندام ملایر برگزار شد.

رضایی عنوان کرد: در این مسابقات که در در سالن الغدیر ملایر انجام شد ۵۰ ورزشکار حضور داشتند و در پایان باشگاه عارف با مربیگری بهزاد نجفی به مقام اول رسید.

وی با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: باشگاه قهرمان با مربیگری نوردی مقام دوم را کسب کرد و باشگاه شاهین زاگرس با مربیگری چگینی به مقام سوم رسید.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر بیان کرد: در دهه فجر اسلام تولدی دوباره يافت و اين دهه در تاريخ ايران نقطه اي تعيين كننده و بی مانند به شمار می رود.

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