دست کوتاه مشاغل خانگی؛ تسهیلات بانکی برنخیل/گام های البرز در مشاغل سبز

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تخصصی اشتغال استان البرز با حضور معاون امور اشتغال و برنامه ریزی استاندار، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و اعضای کارگروه با محور مشاغل خانگی و توسعه مشاغل سبز پیش از ظهر یکشنبه در محل سالن شهدای البرز استانداری برگزار شد.

در این نشست موضوع عدم استقبال مشاغل خانگی از تسهیلات بانکی به علت نرخ بالای سود بانکی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و صدای معاون استاندار را درآورد.

ذبیح الله قائمی معاون استاندار در این نشست با انتقاد از عملکرد ناموفق اشتغال در بحث مشاغل خانگی گفت: سال گذشته موضوع رونق و توجه به مشاغل خانگی چندان مورد توجه قرار نگرفت و عملکرد ناموفقی را در این بخش شاهد بودیم که باید آن را جبران کنیم.

وی افزود: در سال جاری 146 میلیارد ریال تسهیلات برای مشاغل خانگی پیش بینی شده بود که به علت بالا بودن نرخ تسهیلات مورد استقبال قرار نگرفت.

قائمی گفت: نرخ سود 22 درصدی تسهیلات مشاغل خانگی بسیاری از متقاضیان را از گرفتن وام منصرف کرده و این یکی از دلایل ناموفق بودن عملکرد استان در توسعه مشاغل خانگی است. به همین منظور بند 'د' تبصره 17 قانون بودجه 93 که تسهیلات برای کمیته امداد و بهزیستی در این بخش مقرر داشته مورد بحث و تبادل نظر کارشناسی قرار گرفته است.

معاون استاندار البرز همکاری و همراهی بیشتر و موثرتر بانک های این استان در پرداخت تسهیلات اشتغال زایی ضروری دانست و تاکید کرد: باید تلاش کنیم عقب ماندگی های در این بخش جبران شده و مشاغل خانگی توسعه یابد.

نرخ بیکاری البرز؛ 9.6 درصد

وی نرخ بیکاری البرز را 9.6 درصد اعلام کرد و با تاکید بر اینکه برای کاهش نرخ بیکاری باید با استفاده از ظرفیتهای موجود تدابیر جدی اندیشیده شود، گفت: جذب سرمایه گذار بخش خصوصی راهکار اصلی در کنترل بیکاری است و مسئولان باید این امر را دنبال کنند.

قائمی تصریح کرد: به رغم اینکه دولت رشد اقتصادی را در دستور کار قرار داده است اما متاسفانه در البرز هنوز اقدام جدی در این بخش انجام نشده و نیازمند تلاش های بیشتر است.

در این نشست با دیگر اعلام شد که براساس اعلام بانک مرکزی و شورای عالی اشتغال، استان البرز پس از استان خوزستان رتبه سی ام کشور در نسبت مانده تسهیلات به سپرده ها را پس از کسر قانونی دارد.

اجرای طرح مشاغل سبز در حمایت از محیط زیست

در ادامه این نشست مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان درباره اجرای طرح مشاغل سبز را مورد اشاره قرارداد و گفت: بامضای تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست طرح توسعه مشاغل سبز در دستور کار قرار گرفته است.



علی ایمانی با بیان اینکه این امر نیازمند شناسایی، سازماندهی و بسیج همه‌ی امکانات با جلب همکاری موثر نهادها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی است، گفت: باید همه‌ی دستگاه‌های ذی‌نفع در دادن ایده، طراحی و اجرای این طرح همکاری کنند.

وی اجرای و توسعه مشاغل سبز را در راستای حرکت به سمت اقتصاد سبز و پایدار عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های زیست محیطی در استان، طرح مشاغل سبز و کارآفرینی محیط زیست اجرا می‌شود، زیرا این طرح علاوه‌ بر توسعه مشاغل سبز موجود در کشور، در بسترسازی برای ایجاد دیگر مشاغل سبز نیز می‌تواند تأثیر به سزایی داشته باشد.

ایمانی افزود: اجرای این طرح مستلزم شناسایی، ساماندهی و بسیج تمام امکانات و همکاری موثر تمام نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز گفت: باتوجه به موقعیت های متعدد و ویژه در استان می توانیم این طرح را در سطح گسترده به اجرا درآوریم.

همچنیین معاون استاندار با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست شعار نیست اظهار امیدواری کرد که البرز به عنوان استان پایلوت در اجرای طرح توسعه مشاغل سبز پیشگام شود.