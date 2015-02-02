رونق تولید محصولات کشاورزی بعد از انقلاب در ایلام/اشتغال ۳۰ درصدی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام در غربی ترین نقطه ایران با داشتن آب و هوایی چهار فصل و زمینهای مرغوب از گذشته تاکنون جایگاه کشاورزی بوده و این را می شود از تپه تاریخی «علی کش» واقع در شهرستان دهلران مربوط به ۹ هزار سال قبل فهمید چراکه آثار این تپه تاریخی مهد اولین کشاورزی ها در ایران بوده است.

نبود صنایع بزرگ باعث شده کشاورزی در استان ایلام رونق بگیرد و هم اکنون اکثر مردم روستاهای استان در بخش کشاورزی اشتغال دارند به طوری که هم اکنون ۳0 درصد اشتغال استان مربوط به کشاورزی است.

کشاورزی در استان ایلام بعد از انقلاب رونق خوبی گرفته است به طوری که این استان در خیلی از بخشها الان قطب شده است و محصولات استان به دیگر نقاط کشور ارسال می شود.

هم اکنون دو درصد جمعیت دامی کشور در استان ایلام قرار دارد و به دلیل وضعیت آب و هوایی و پوشش گیاهی استان، دامداری در استان رونق بیشتری گرفته است.

استان ایلام قطب تولید گوشت سفید و قرمز در کشور

عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در این زمینه گفت: بخش کشاورزی از مهمترین اولویتهای توسعه ای برای استان ایلام به شمار می رود چراکه ظرفیتها استان در این بخش بسیار قابل توجه است.

وی بیان داشت: در استان ایلام ۳۰ درصد از جمعیت استان در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند و حدود یک میلیون تن در بخش کشاورزی تولید داریم.

این مسئول عنوان کرد: بخش تولید گوشت قرمز و سفید در استان ایلام بعد از انقلاب در استان ایلام چند برابر شده به طوری که هم اکنون سالانه ۵۰ هزار تن گوشت سفید و ۲۸ هزار تن گوشت قرمز تولید می شود که این میزان چند برابر نیاز استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام اظهار داشت: هم اکنون تولید سالانه محصولات دامی ایلام ۱۶۰ هزار تن است که برای ارتقا وضعیت این بخش دو واحد کشتارگاه صنعتی در ایلام ایجاد شده است.

بازدار تصریح کرد: با توجه به اینکه میزان تولید گوشت قرمز و گوشت سفید در استان مازاد بر نیاز مصرف است باید رایزنی برای حمایت از تولید داخل و صادرات آن به دیگر مناطق صورت گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام افزود: این استان با داشتن دو میلیون و ۵۰۰ هزار راس دام یکی از قطبهای اصلی دامداری و دامپروری در کشور است و هم اکنون بخش مهم از نیازهای کشور در بخش فرآوده های دامی در این استان تهیه می شود.

لزوم برنامه ریزی برای آبی کردن زمینهای کشاورزی دیم استان ایلام

وی بیان داشت: یکی از مهمترین برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام بحث آبی کردن زمینهای دیم استان است و هم اکنون برنامه های خوبی برای این مهم طراحی شده است.

این مسئول اظهار داشت: ۳۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در استان ایلام وجود دارد که ۷۳ هزار هکتار آن آبی و مابقی آن دیم است.

بازدار تصریح کرد: یکی از مهمترین برنامه های جهاد کشاورزی در بحث آبیاری تحت فشار، کمک ۸۵ درصدی به آورده ۱۵ درصد بهره برداران کشاورزی است.

وی بیان داشت: ۵۳۰ میلیارد تومان به منظور آبی کردن زمین های کشاورزی استان اختصاص یافته است که میزان زمینهای آبی استان به ۱۲۰ هزار هکتار افزایش پیدا می کنند.

بازدار اظهار داشت: سیاست های وزارت جهاد کشاورزی اجرای کارهای زیربنایی است تا بتواند هم از آب و خاک به صورت بهینه و مناسب استفاده کند.

وی افزود: استان ایلام یکی از استان های استراتژیک و دارای پتانسیل های بالا است و بر همین اساس کارهای خوبی در استحصال آب و اجرای شبکه های آبیاری و ذهکشی وزارت نیرو انجام داده است.

رسیدن به تولید دو میلیون تن محصولات کشاورزی در سال

وی از برنامه ریزی برای رونقا تولید در محصولات کشاورزی در استان ایلام خبر داد و گفت: هم اکنون سالانه یک میلیون تن محصولات کشاورزی در استان تولید می شود که این میزان در برنامه های بلند مدت باید به دو میلیون تن برسد.

وی اظهار داشت: استان ایلام دارای ظرفیتهای بزرگی در بخش کشاورزی است به طوری که ۲۰ نوع رقم محصول کشاورزی در این استان تولید می شود.

بازدار از توسعه باغات در استان خبر داد و گفت: هم اکنون سطح زیر کشت باغات استان شش هزار هکتار است که عمده باغات استان ایلام شامل گردو، بادام، هلو، زردآلو ، زیتون، انگور، توت فرنگی و لیمو ترش است.

وی افزود: هم مردم استان در بخش کشاورزی استان بیش از ۹۹ درصد است و با توجه به اینکه ۷۰۰ هزار هکتار از زمین‌های استان قابل کشت، باید از این فرصت برای توسعه و رونق و آبادانی در عرصه کشاورزی استفاده کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با بیان اینکه ایلام نخستین استان تولید کننده محصولات کشاورزی سالم در کشور است، بیان داشت: جهاد کشاورزی از تمامی طرح‌های صنایع تبدیلی و صنعتی کشاورزی در استان ایلام با جدیت حمایت می‌کند.