نشست تعیین مزد 94 کارگران لغو شد/ پیشنهاد افزایش بن در جلسه آینده شورا

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از لغو نشست امروز شورای عالی کار خبر داد و گفت: به دلیل اینکه وزرا برای حضور در جلسه امروز شورا، نتوانستند حاضر شوند این نشست لغو شده است.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: قرار بود شورای عالی کار در جلسه امروز درباره افزایش بن نقدی سال 94 کارگران و مشمولان قانون کار از 80 هزارتومان به 100 هزارتومان تصمیم گیری کند.

توفیقی خاطرنشان کرد: در نشست هفته گذشته، شورا مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از 20 هزارتومان سال جاری به 40 هزارتومان از ابتدای سال آینده را تصویب کرد و صورتجلسه آن برای تصمیم گیری نهایی یه هیئت وزیران ارسال شد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: بزودی و طی چند نشست آینده، شورای عالی کار تصمیم گیری ها درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار به همراه مزایای جانبی مزد را نهایی خواهد کرد.