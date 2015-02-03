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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۴۳

نشست تعیین مزد 94 کارگران لغو شد/ پیشنهاد افزایش بن در جلسه آینده شورا

نشست تعیین مزد 94 کارگران لغو شد/ پیشنهاد افزایش بن در جلسه آینده شورا

یک مقام مسئول کارگری کشور از لغو نشست امروز شورای عالی کار به دلیل حاضر نشدن وزرا خبر داد.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از لغو نشست امروز شورای عالی کار خبر داد و گفت: به دلیل اینکه وزرا برای حضور در جلسه امروز شورا، نتوانستند حاضر شوند این نشست لغو شده است.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: قرار بود شورای عالی کار در جلسه امروز درباره افزایش بن نقدی سال 94 کارگران و مشمولان قانون کار از 80 هزارتومان به 100 هزارتومان تصمیم گیری کند.

توفیقی خاطرنشان کرد: در نشست هفته گذشته، شورا مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از 20 هزارتومان سال جاری به 40 هزارتومان از ابتدای سال آینده را تصویب کرد و صورتجلسه آن برای تصمیم گیری نهایی یه هیئت وزیران ارسال شد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: بزودی و طی چند نشست آینده، شورای عالی کار تصمیم گیری ها درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار به همراه مزایای جانبی مزد را نهایی خواهد کرد.

کد مطلب 2483978

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