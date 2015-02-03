افزایش 8.1 درصدی تردد در 24 ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری، سامانه‌های هوشمند تردد شمار بر‌خط‌ و اطلاعات دریافتی از گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور‌ در حال حاضر به‌ استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی باز و تردد در آنها به ‌روال عادی در جریان است.

این گزارش حاکی است‌، به دلیل بارش برف در برخی محور‌های مواصلاتی کشور رانندگانی که قصد تردد در محور‌های استان‌های سردسیر و برف‌خیز را دارند، حتما زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

در شبانه‌روز گذشته کل تردد ثبت‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از 1203 ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل 8.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک جاده‌ها 20 درصد، اوج تردد بین ساعات 17 تا ‌18 و کمترین تردد بین ساعات 3 تا 4 صبح صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

‌پرترددترین جاده‌های کشور در 24 ساعت گذشته

آزادراه کرج-تهران، آزادراه کرج-قزوین، آزادراه قزوین-کرج، آزادراه تهران-کرج، آزادراه ساوه-تهران‌، آزادراه تهران-شهریار، آزادراه ‌تهران-ساوه، آزادراه تهران-قم و محور شهریار-تهران‌ در 24 ساعت گذشته بیشترین تردد را داشته‌اند.

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی‌

محور فرعی شمشک ـ دیزین‌ واقع در استان‌های البرز و تهران‌ تا اطلاع بعدی‌ به دلیل بارش برف مسدود است و تردد از محور کرج-گچسر-مرزن‌آباد انجام ‌می‌شود.

محور فرعی پونل ـ خلخال‌ واقع در استان اردبیل‌ تا اطلاع بعدی ‌به دلیل بارش شدید برف و احتمال ریزش بهمن و نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از محور اسالم - خلخال انجام می‌شود.

محور فرعی سروآباد-پاوه واقع در استان کردستان تا اطلاع بعدی‌ به دلیل بارش شدید برف مسدود و تردد از محور سنندج-کامیاران-روانسر-پاوه ‌انجام می‌شود.

محور قدیم اصفهان - شهرکرد (گردنه رخ ـ جعفرآباد)‌ واقع در استان چهار محال و بختیاری‌ از تاریخ 10 آذرماه 93 لغایت‌ 15 فروردین 94 به دلیل احتمال ریزش کوه و سقوط بهمن‌ حدفاصل کیلومتر 17 تا 26 مسدود و تردد از مسیر تونل های رخ 1 و 2‌ انجام می شود.

آزادراه‌ چالوس-مرزن آباد (مسیر رفت و برگشت)، واقع در استان مازندران، تا اطلاع بعدی‌ به دلیل عملیات راهداری‌ مسدود و تردد از محور قدیم چالوس-مرزن‌آباد انجام می‌شود.

محور فرعی همدان ـ گنجنامه ـ تویسرکان ‌واقع در استان همدان، تا پایان فروردین 94 به دلیل صعب العبور بودن و نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از محورهای همدان- جوکار – تویسرکان و همدان- اسدآباد – تویسرکان انجام می‌شود.

ممنوعیت تردد به‌ تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه

در محور کرمان ـ راین ـ حسین‌آباد ـ جیرفت (ساردوئیه ـ جیرفت) واقع در استان کرمان به‌ دلیل مداخله با ترافیک شهری‏ و تردد در جاذبه‌های گردشگری و عبور 23 کیلومتری از مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملان فرآورده‌های نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت کرمان ـ دهبکری ـ جیرفت‌ معرفی می‌شود؛ تردد وسایل نقلیه سواری در محور فوق بلامانع است.

محور کرج-‌چالوس (کندوان)‌ واقع در استان البرز، از مورخ 7 مهر لغایت 20 اسفند‌ از ساعت 9 تا 16 و 21 تا 6 صبح‌ به‌ دلیل اجرای عملیات بهینه‌سازی سیستم روشنایی تونل‌های شماره 2 و 3 ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور کرج-‌چالوس (کندوان)‌ واقع در استان البرز، از مورخ 25 دی لغایت 15 بهمن از ساعت 7 تا 17 به دلیل کابل کشی تونل شماره 5 (امیرکبیر) واقع در کیلومتر 24 محور کرج-چالوس‌ تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور قم ـ گرمسار و بالعکس واقع در استان‌های تهران‏، سمنان و قم، به دلیل تمدید اجرای عملیات راهسازی، تا اطلاع بعدی مسدود و مسیر جایگزین برای خودروهای سواری آزادراه قم ـ تهران، برای نقلیه سنگین محور قدیم قم ـ تهران و در ادامه برای همه خودروها، جاده امام‌رضا(ع) به سمت پاکدشت و گرمسار خواهد بود.