۱۸ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی در شهرستان چرام افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین صبح سه شنبه با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاونین و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.

فرماندار چرام در آیین گازرسانی به روستای دره آخوند گفت: گازرسانی به روستاها، احداث دکل گیرنده دیجیتال روستای سادات، اجرای طرح هادی و آسفالت معابر روستای نهم، بهره برداری از ساختمان آب و فاضلاب شهری چرام، آبرسانی به سایت مسکن مهر، توسعه و احداث روشنایی جاده امامزاده بی بی رشیده، طرح بیابان زدایی و جنگل کاری روستای القچین علیا و احداث خانه بهداشت روستای بردیان از جمله مهمترین این طرحاست.

ابراهیم فتاح پور افزود: احداث بندهای رسوبگیر سنتی و ملاتی سرفاریاب با اعتبار یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال پروژه کلنگ زنی این شهرستان است.

وی همچنین هزینه گازرسانی به روتاهای دره آخوند و سادات این شهرستان را بالغ بر شش میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: طول شبکه اجرای این پروژه ۱۲ هزار متر است و ۱۲۰ خانوار از آن بهره مند خواهند شد.

وی بیان داشت: برای احداث شبکه دیجیتال تلویزیونی روستاهای سادات نیز دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.