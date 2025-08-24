آغاز ساخت نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی چرام در دومین روز از هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در آئین کلنگزنی طرح نیروگاه خورشیدی چرام گفت: نیروگاه ۶ مگاواتی چرام با هدف افزایش ظرفیت شبکه برق و کمک به تولید، کاهش ناترازی انرژی برق و ایجاد اشتغال در زمینی به ۱۳ هکتار احداث میشود.
یدالله رحمانی با اشاره به اینکه استفاده از انرژی خورشیدی، مزایایی مانند تولید برق بدون نیاز به آب، کاهش مصرف سوختهای فسیلی و کاهش آلودگی هوا دارد افزود: احداث نیروگاههای خورشیدی گامی برای جبران ناترازی برق است.
وی بیان کرد: با توجه به وضعیت کمآبی کشور، آلودگی زیستمحیطی ناشی از سوخت فسیلی در نیروگاههای تولید برق، ایجاد نیروگاههای خورشیدی در کهگیلویه و بویراحمد جزو برنامههای محوری است.
افتتاح و کلنگ زنی طرحهای برق چرام با اعتبار ۲ هطار میلیارد ریالی
مدیر برق ناحیه چرام نیز در این آئین گفت: در هفته دولت همچنین هفت طرح صنعت برق با اعتبار ۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال بهرهبرداری یا کلنگزنی میشود.
مالک رازنهان ادامه داد: چهار طرح حوزه برق با اعتبار ۷۳ میلیارد ریال در شهرستان چرام به بهرهبرداری رسید.
وی تاکید کرد: کلنگ اجرای سه طرح با اعتبار ۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال زمین زده شد.
مدیر ناحیه برق چرام تصریح کرد: اصلاح و بهینهسازی شبکه بخش مرکزی و کره شهبازی، توسعه شبکه و بهبود ولتاژ کلایه سفلی و برقرسانی به سایت مسکن حمایتی از پروژههایی هستند که امروز به بهرهبرداری رسید.
نظر شما