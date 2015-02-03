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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۵۶

اردوغان خواستار اصلاح ساختار شورای امنیت شد

اردوغان خواستار اصلاح ساختار شورای امنیت شد

رئیس جمهور ترکیه با ناعادلانه خواندن ساختار شورای امنیت سازمان ملل خواستار اصلاح آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از ضعف های شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار اصلاح آن شد و گفت : جهان بزرگتر از پنج کشور است. نمی توان 196 کشور را به پنج کشور کاهش داد.

وی با اشاره به ناتوانی شورای امنیت در حل بحران های بین المللی از جمله سوریه و با اشاره به حق وتوی برخی قدرت ها گفت: ما نمی توانیم درباره عدالت در جهان صحبت کنیم.

اردوغان افزود: فقط سه قاره در شورای امنیت جهان را نمایندگی می کنند و در میان پنج عضو دائم شورای امنیت هیچ صدایی جهان اسلام را نمایندگی نمی کند.

وی گفت: آیا این عدالت است که مسلمانان نماینده ای نداشته باشند.

وی خواستار تغییر وضعیتی شد که بعد از جنگ جهانی در جهان ظهور کرد، شد.

کد مطلب 2485819
پیمان یزدانی

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