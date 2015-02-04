رییس نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي دفتر نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در مراسم تودیع حجت الاسلام حیدری و معارفه حجت الاسلام بهمیاری ضمن تجلیل و تقدیر از خدمات حجت الاسلام حیدری، برای حجت الاسلام بهمیاری رییس جدید نمایندگی شورا، آرزوی توفیق کرد.

نماينده مقام معظم رهبري در استان و امام جمعه بوشهر خواستار همکاری مؤثر و مستمر دفتر شورا با ائمه جمعه در راستای پیشبرد معنویات رهبری معظم انقلاب و ارتقاء فعالیتهای ستادهای نماز جمعه شد.

لازم به ذکر است که در پایان نیز هدایایی به رسم یادبود از سوی ائمه جمعه به حجه الاسلام حیدری اهدا شد.

در این مراسم حجت الاسلام بهمیاری به‌عنوان ریاست جدید دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان معرفی شد.