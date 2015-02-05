تلخند کنارگذرهای مازندران به بیستون و تخت جمشید

به گزارش خبرنگار مهر، مازندران بیش از دو هزار و ۵۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران دارد که بی شک باید پروژه های کمربندی و کنارگذر استان را نیز در فهرست آثار تاریخی به شمار آورد.

کمربندی بابل با بیش از یک دهه از آغاز ساخت همچنان نیمه کاره مانده، کمربندی محمودآباد هنوز به سرانجام نرسیده، کنارگذر بابلسر با مشکلات عدیده روبروست، کمربندی فریدونکنار به خط آخر نرسید، قصه آزاد تهران – شمال مثنوی صدمن شده است و راههای شرق مازندران نیز فرجام خوشی ندارند.

اینها بخشی از پروژه های راهسازی و فرجام کمربندیهای مازندران است که دل به قفل گشایی دولت تدبیر و امید بسته اند و بسیاری از پروژه هایی کمربندی به دلیل تاخیر در بهره برداری اینک به راههای میان شهری و درون شهری تبدیل شده اند و شاید دیگر نتوان نام کمربندی یا کنارگذر را برآن نهاد.

در حال حاضر تعريض و چهارخطه كردن محورهاي ارتباطي هراز، سوادكوه، ساري _ جويبار، درويش خيل _ فريدونكنار و آمل _ بابل قديم و آمل چمستان نور-نكا نيروگاه-بهشهر-زاغمرز ... از جمله محورهايي هستند كه عمليات تعريض و چهارخطه شدن در آنها در دست اجراست.

سیف الله فرزانه فرماندار محمودآباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمربندی نیمه کاره ۵.۵ کیلومتری این شهر گفت: ۹۵۰ متر از این کمربندی باقی مانده و ۴۵۰ متر از این میزان را تملک کرده ایم.

وی با بیان اینکه برای تملک ۴۵۰ متر دیگر نیاز به همکاری مسئولان استانی و ملی و تامین اعتبار مورد نیاز داریم، بیان داشت: محمودآباد شهرستانی است که مسافران در آن تقسیم می شوند و انشاء الله با تکمیل کمربندی شاهد آن خواهیم بود که دیگر ترافیک کور در منطقه نداشته باشیم.

بابلیها نیز سالهاست که منتظر وعده مسئولان برای تکمیل کنارگذر شهرستان هستند و تسریع در اجرای این طرح به مطالبه عمومی شهروندان بابل تبدیل شده است.

حسین نیازآذری نماینده مردم بابل در مجلس با بیان اینکه با گذشت ۱۱ سال، پروژه کنار گذر هنوز تکمیل نشده است گفت: تکمیل این طرح برای مردم به عنوان یک مطالبه جدی و دارای هزینه سنگین است.

وی بیان کرد: همچنین پروژه آسفالت راههای روستایی که باید در بودجه ۹۳ توجه جدی به آن شود و طرح جاده های منتهی به شهرستان سالهاست آغاز ولی هنوز به اتمام نرسید.

نیازآذری خواستار تسریع در اجرای کنارگذر جنوبی بابل که ۱۱ سال پیش عملیات اجرایی آن آغاز شده است و همچنین جاده قدیم بابل به آمل، جاده بابلکنار، جاده بندپی غربی و شرقی و زرگرشهر به دریاکنار، جاده بابل به کیاکلا شد.

وی بهسازی و تعریض جاده های مواصلاتی هفت گانه شهرستان، جاده هایی که به قتلگاه جوانان این شهرستان تبدیل شده است، شامل جاده بابلکنار، بندپی غربی، بندپی شرقی، جاده قدیم آمل به بابل، جاده زرگر شهر به دریاکنار، جاده بابل به سیمرغ و جاده بابل به بهنمیر را ضروری دانست و بر لزوم استقرار راهدارخانه در بخش بندپی شرقی با تجهیزات کامل به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و طول جاده تاکید کرد.

وضعیت کمربندی تنکابن در غرب مازندران نیز مناسب نیست و پلهای احداث شده در این محور به قصه پرغصه ای تبدیل شده است و سید ابراهیمی هاشمی فرماندار تنکابن در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پل چشمه کیله گفت: شهرستان تنکابن سه پل قابل استفاده دارد که پل چشمه کیله توسط کارشناسان آلمانی احداث و در دوران جنگ جهانی اول احداث شد.

وی افزود: چند سال گذشته توسط وزارت خارجه اعلام شده بود که تعهد آلمان نسبت به کارآمدی این پل بسر آمده است و دیگر در این زمینه مسئولیتی نخواهند داشت.

به گفه هاشمی، این شهرستان دارای سه پل مهم بوده و ساخت پل چهارم نیز معروف به پل جاده ساحلی با ۴.۵ میلیارد تومان اعتبار در دولت گذشته انجام شد ولی سازه ها دچار نوسانات قیمت شد و از پیمانکار خلع کردیم.

وی با اشاره به اینکه ۶۲ شمع نیز در زیر پل احداث شده است، تصریح کرد: اگر اعتبار جدیدی تخصیص داده شود این پل احداث می شود.

در عین حال، علی نبیان معاون امور عمرانی استاندار مازندران درباره وضعیت کمربندی فریدونکنار گفت: یکی از بحث های مهم بحث کمربندی ها و راههای مواصلاتی استان است که در دولت تدبیر و امید اقدامات شایسته ای صورت گرفته است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: یکی از محورهای اصلی کمربندی چالوس، پل چالوس و تونل آن است و در دولت کنونی این طرح پیگیری شد.

وی با بیان اینکه مشغول آسفالت جاده کندوان بودیم اما بعد از بسته شدن قطعه چهارم آزادراه برای رفع نقایص مجبور شدیم، عملیات آسفالت را فعلا انجام ندهیم و پس از بازگشایی آزادراه و هدایت بار ترافیک، مجددا این عملیات آسفالت شروع می شود.

نبیان درباره کمربندی فرویدونکنار نیز گفت: کمربندی فریدونکنار در دو محور مشکل دارد و مسئله اصلی، منابع تامین اعتبار ملی است.

معاون استاندار مازندران با بیان اینکه پروژه های کنارگذر مازندران از آستارا تا بهشهر در قالب یک ردیف اعتباریف تامین بودجه می شوند، نبود اعتبار مناسب را دلیل کندی روند اجرای این طرح ها بیان کرد.

وی گفت: با این حال، کنارگذرهای استان نظیر کمربندی بابل، ساری، فریدونکنار از یک منابع اعتباری تامین می شود و برای تسریع در تکمیل و بهسازی محور کلاردشت – عباس آباد نیز تامین اعتبار برای سال آتی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر نیز گفت: پروژه کمربندیهای مازندران ملی و از محل ردیف اعتباری ۲۰۴۲ تامین اعتبار میشود و در حال پیگیری هستیم که اعتبارات خوبی در سال آتی در این زمینه جذب شود.

حیدرنوروزی افزود: همه پروژه های کمربندی از قالب این محل ردیف تامن اعتبار می شوند و از اجرای آن از سوی شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور انجام می شود.

مازندران بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد و با توجه به اینکه استان سالانه میزبان میلیونها مسافر و گردشگر است، برنامه ریزی برای تامین اعتبار ملی جهت تسریع در پروژه های راهسازی ضروری است.

علیرضا نوری کجوریان