صاحبان معادن استان سمنان ۴ ماه فرصت دارند معادن خود را فعال کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد وکیلی در بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی با اشاره به اینکه تعدادی از صاحبان معادن از صنعت؛ معدن و تجارت پروانه بهره برداری و اکتشاف گرفته اند اما اقدامی برای فعال کردن آنها نمی کنند افزود: متاسفانه از دیرباز تعدادی حرفه ای در بحث معدن کشور بدنبال این بودند که پروانه و مجوزهای بهره برداری و اکتشاف را اخذ کنند و متاسفانه در این خصوص شاهد سفته بازی هستیم که این امر باعث عدم توسعه اقتصادی خواهد بود.

وی افزود: در استان سمنان که معادن غنی و متنوعی داریم شاهد این موضوع هستیم که این امر باعث عدم توسعه اقتصادی خواهد بود.

استاندار سمنان افزود: در استان سمنان که معادن غنی و متنوعی داریم شاهد این موضوع هستیم که بعضی ها پروانه بهره برداری گرفته اند و بدون کار و فعالیتی آن را رها و بلوکه کرده اند.

استاندار سمنان همچنین در این خصوص از مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خواست تا حداکثر یک فرصت چهار ماهه به دارندگان پروانه بدهد که اگر فعال شدند در استان مورد حمایت قرار خواهند گرفت و اگر نخواهند فعالیت کنند و سفته بازی کنند حتما لغو پروانه شوند.

وکیلی افزود: اخطار جدی است که صاحبان معادنی که پروانه بهره برداری از صنعت، معدن و تجارت گرفته اند حداکثر تا چهار ماه فرصت دارند معدن را فعال کنند در غیر اینصورت پروانه آنها باطل می شود.

وی گفت: در این عرصه ما شاهد مافیا خرید و فروش پروانه بهره برداری هستیم و تصمیم بر این است با این مشکل مافیا در هر ابعاد و شکلی که به اقتصاد تولید و صنعت ضربه می زند برخورد شود.

استاندار سمنان افزود: قرار نداریم منابع غنی معدنی خودمان را در اختیار کسانی قرار دهیم که جلوی توسعه تولید و رشد صنعت و اقتصاد را بگیرند.

وکیلی همچنین در راستای بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان در سفر به شهرستان گرمسار در بازدید از کارخانه پارس اشن تولید کننده صنایع رنگ سازی، رنگ رزین و حلال های رنگی واقع در شهرک صنعتی حاجی آباد گفت: این کارخانه دارای ۱۲۰ نیرو است که محصولات آن به کشورهای مختلف صادر می شود و نیازهای بخشهای مختلف داخلی را در صنعت رنگ تامین می کند.

وی همچنین در بازدید از کارخانه پاک دیده بزرگترین تولید کننده انواع مارگارین ها و روغن های ویژه گیاهی در خاورمیانه با تولید ۳۰۰ تن در روز با ۳۰ نیروی مستقیم کارگری و افزایش ۱۰۰ نفر کارگر در شهرک صنعتی علی آباد افزود: این کارخانه در اقتصاد کشور و اشتغال آفرینی و استفاده از پتانسیل های موجود تاثیرگذار است و همچنین بهره برداری از آن در حفظ و سلامت جامعه موثر است.

مقام عالی دولت در استان سمنان، استاندارد سازی و حفظ استاندارد در تولید کالا ها و کارخانه ها را مهم برشمرد.

وکیلی در جریان بازدید از دو واحد تولیدی در ایام الله دهه فجر ضمن کمیته در سطح شهرستانها با مردم و اقشار مختلف دیدار و ملاقات می شود مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی هم مورد توجه قرار می گیرد.

وی همچنین در راستای تسهیل در امر فعال سازی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در استان گفت: نظرات غیر کارشناسی از سوی بعضی از کارشناسان که موجب کند شدن تولید در استان می شود مورد قبول نبوده و برخورد می شود.

استاندار سمنان گفت: همه باید دست به دست هم بدهیم تا کار سرمایه گذاری و مشکلات صاحبان صنایع در عرصه توید تسهیل شود تا با فعال شدن تولید، اشتغال در جامعه ایجاد شود.

در این سفر فرماندار شهرستان گرمسار، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی استاندار سمنان را همراهی کردند.