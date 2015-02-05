  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۰۶

وکیلی:

صاحبان معادن استان سمنان ۴ ماه فرصت دارند معادن خود را فعال کنند

صاحبان معادن استان سمنان ۴ ماه فرصت دارند معادن خود را فعال کنند

سمنان - استاندار سمنان گفت: صاحبان معادنی که پروانه بهره برداری از صنعت، معدن و تجارت گرفته اند حداکثر تا ۴ ماه فرصت دارند معادن را فعال کنند در غیر اینصورت پروانه آنها باطل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد وکیلی در بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی با اشاره به اینکه تعدادی از صاحبان معادن از صنعت؛ معدن و تجارت پروانه بهره برداری و اکتشاف گرفته اند اما اقدامی برای فعال کردن آنها نمی کنند افزود: متاسفانه از دیرباز تعدادی حرفه ای در بحث معدن کشور بدنبال این بودند که پروانه و مجوزهای بهره برداری و اکتشاف را اخذ کنند و متاسفانه در این خصوص شاهد سفته بازی هستیم که این امر باعث عدم توسعه اقتصادی خواهد بود.

وی افزود: در استان سمنان که معادن غنی و متنوعی داریم شاهد این موضوع هستیم که این امر باعث عدم توسعه اقتصادی خواهد بود.

استاندار سمنان افزود: در استان سمنان که معادن غنی و متنوعی داریم شاهد این موضوع هستیم که بعضی ها پروانه بهره برداری گرفته اند و بدون کار و فعالیتی آن را رها و بلوکه کرده اند.

استاندار سمنان همچنین در این خصوص از مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خواست تا حداکثر یک فرصت چهار ماهه به دارندگان پروانه بدهد که اگر فعال شدند در استان مورد حمایت قرار خواهند گرفت و اگر نخواهند فعالیت کنند و سفته بازی کنند حتما لغو پروانه شوند.

وکیلی افزود: اخطار جدی است که صاحبان معادنی که پروانه بهره برداری از صنعت، معدن و تجارت گرفته اند حداکثر تا چهار ماه فرصت دارند معدن را فعال کنند در غیر اینصورت پروانه آنها باطل می شود.

وی گفت: در این عرصه ما شاهد مافیا خرید و فروش پروانه بهره برداری هستیم و تصمیم بر این است با این مشکل مافیا در هر ابعاد و شکلی که به اقتصاد تولید و صنعت ضربه می زند برخورد شود.

استاندار سمنان افزود: قرار نداریم منابع غنی معدنی خودمان را در اختیار کسانی قرار دهیم که جلوی توسعه تولید و رشد صنعت و اقتصاد را بگیرند.

وکیلی همچنین در راستای بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان در سفر به شهرستان گرمسار در بازدید از کارخانه پارس اشن تولید کننده صنایع رنگ سازی، رنگ رزین و حلال های رنگی واقع در شهرک صنعتی حاجی آباد گفت: این کارخانه دارای ۱۲۰ نیرو است که محصولات آن به کشورهای مختلف صادر می شود و نیازهای بخشهای مختلف داخلی را در صنعت رنگ تامین می کند.

 وی همچنین در بازدید از کارخانه پاک دیده بزرگترین تولید کننده انواع مارگارین ها و روغن های ویژه گیاهی در خاورمیانه با تولید ۳۰۰ تن در روز با ۳۰ نیروی  مستقیم کارگری و افزایش ۱۰۰ نفر کارگر در شهرک صنعتی علی آباد افزود: این کارخانه در اقتصاد کشور و اشتغال آفرینی و استفاده از پتانسیل های موجود تاثیرگذار است و همچنین بهره برداری از آن در حفظ و سلامت جامعه موثر است.

مقام عالی دولت در استان سمنان، استاندارد سازی و حفظ استاندارد در تولید کالا ها و کارخانه ها را مهم برشمرد.

وکیلی در جریان بازدید از دو واحد تولیدی در ایام الله دهه فجر ضمن کمیته در سطح شهرستانها با مردم و اقشار مختلف دیدار و ملاقات می شود مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی هم مورد توجه قرار می گیرد.

وی همچنین در راستای تسهیل در امر فعال سازی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در استان گفت: نظرات غیر کارشناسی از سوی بعضی از کارشناسان که موجب  کند شدن تولید در استان می شود مورد قبول نبوده و برخورد می شود.

استاندار سمنان گفت: همه باید دست به دست هم بدهیم تا کار سرمایه گذاری و مشکلات صاحبان صنایع در عرصه توید تسهیل شود تا با فعال شدن تولید، اشتغال در جامعه ایجاد شود.

در این سفر فرماندار شهرستان گرمسار، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی استاندار سمنان را همراهی کردند.

کد مطلب 2488130

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها