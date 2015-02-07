۲۹ پروژه سرخه با ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، استاندار سمنان در سفر به شهرستان سرخه ابتدا در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد و در ادامه از نمایشگاه فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان سرخه بازدید مرد.

افتتاح ساختمان بانک کشاورزی سرخه با ۶۱۰ متر مربع و هشت و نیم میلیارد ریال اعتبار نیز از دیگر برنامه های استاندار سمنان در سرخه بود.

محمد وکیلی در این مراسم آزادی را یکی از برکات انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: اگر در کشورهای دیگر و کشورهایی که خود را صاحب آزادی و تمدن می دانند زندگی کنیم معنی آزادی را درک خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در جامعه ما یکی از دستاوردهای شهدا آزادی است که باید این دستاورد مهم را حفظ و حراست کنیم و امروز بیش از گذشته ما به وحدت و همبستگی احتیاج داریم.

استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: دشمنان ما اگر تحریم و تهدید هم بکنند ما سازش نمی کنیم و مردم ما با مقاومت و استقامتی که دارند از این تهدیدها و تحریم ها هراسی ندارند.

وکیلی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی مدیران و مسئولان خدمتگزاری به مردم است و مدیران حق ندارند خود را بالاتر از مردم بدانند گفت: مدیران خادم مردم هستند و اگر کسی خود را خدمتگزار مردم نداند صلاحیت مدیریت را ندارد.

به گفته وی کشاورزی یکی از فعالیت هایی است که به آزادی و استقلال کشور معنا می بخشد و ما برای حفظ استقلال باید نیازهای غذایی را با تقویت بخش کشاورزی تامین کنیم.

استاندار سمنان در ادامه باحضور در محل واحد پرورش مرغ تخم گذار زرین لباس سرخه که با ۲۰ میلیارد هزینه احداث شده است را افتتاح کرد.

وکیلی در این آئین گفت: تولید مواد غذایی در بخش دامداری و کشاورزی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که دولت تدبیر و امید تلاش دارد تامین مواد غذایی را بعنوان نیاز اساسی در برنامه کاری خود قرار دهد.

وی افزود: با تغییر نوع کشت، توجه به کشت استراتژیک، تامین گوشت طیور و تولید مرغ باید بخش کشاورزی و دامپروری را توسعه و تقویت کنیم.

استاندار سمنان همچنین فراوری تولیدات طیور خصوصا تخم مرغ را با توجه به تغییر ذائقه های مردم مهم برشمرد و افزود: باید صنعت تخم مرغ خصوصا فراوری آن را رشد و توسعه داد.

وکیلی همچنین از اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح سرخه، پروژه میدان ورودی ضلع غربی، ۶۴ واحدی مسکن مهر، سایت اداری شهرستان و ساختمان جدید فرمانداری سرخه بازدید بعمل آورد و با حضور در منزل شهید مفقود الاثر سعید حسنان از رشادتها و ایثارگری های این شهید و تمام شهدا تجلیل بعمل آورد.

استاندار سمنان در این دیدار پرتاب ماهواره ملی فجر توسط جوانان ایران اسلامی را نشان از عظمت، عزت و سربلندی کشور دانست.