۲۲ بهمن روز شکست منطق آمریکایی دربرابر منطق ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان به مناسبت فرا رسیدن یوم الله ۲۲ بهمن می افزاید: هر ایستگاه ۲۲ بهمن فتح قله ای برتر است و در کنار آن پشت سر گذاشتن قله ای از قلل فتح شده انقلاب اسلامی می باشد، پشت سر گذاشتن بهار پیروزی انقلاب اسلامی نشان از ریشه دواندن بیش از پیش جوانه ها و رویش های جدید و نو به نویی است که نهال نوپای سی و پنج سال پیش انقلاب اسلامی را به درختی تنومند با ریشه هایی عمیق و استوار و پابرجا و شجره ای طیبه با آبیاری مستمر خون پاک شهدای بی شمار اسلام و انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس بدل کرد.

در این بیانیه آمده است: حضور حماسی و انقلابی مردم فهیم و همیشه در صحنه استان همگام با ملت بزرگ ایران در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن نمایش اتحاد و اقتدار ملی و انسجام اسلامی و حفظ و تقویت وحدت میان مردم و مسوولان نظام و متضمن امنیت نظام و کشور در برابر گزند حوادث روزگار خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه می دهد: مردم غیور استان شور و شعور حسینی با حضور در آوردگاه عظیم اراده های برخاسته از بطن جامعه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، ضمن حمایت از آرمان های انقلاب، شهدا و امام شهدا، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان به ویژه توهین کنندگان به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) خواهند کوبید و نقشه های شوم و فتنه های پیچیده استکبار جهانی و اسلام هراسی و ایران هراسی را نقش برآب خواهد کرد

در این بیانیه آمده است: بی شک روز ۲۲ بهمن ماه در سراسر استان دفتری زرین از باورمندی طلیعه داران دفاع از حریم ولایت نقش خواهد بست که عهد و پیمان باشکوه و ناگسستنی خویش با ولایت را نمایان خواهند ساخت.



در این بیانیه از مردم انقلابی و همیشه در صحنه خواسته شده است با حضور آگاهانه، وحدت بخش و پرشور خود در صحنه نمایش حماسه حضور و وحدت ملی در آوردگاه یوم الله ۲۲ بهمن بار دیگر با آرمان های معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و شهدا تجدید میثاق کرده و با لبیک به دعوت مقام معظم رهبری مدظله العالیادامه دهنده راه شهدا و امام شهدا باشند.



بنا به اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان مراسم باشکوه استانی خلق حماسه ۲۲ بهمن امسال در سراسر استان زنجان و در شهر زنجان ساعت ۹.۳۰ صبح از چهارراه امیرکبیر تا چهاراه صدرجهان مقابل امامزاده سید ابراهیم (ع) و با سخنرانی حجت الاسلام شهید نماینده ولی فقیه و معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور برگزار و در پایان پس از قرائت قطعنامه، نماز وحدت بخش جماعت ظهر و عصر به امامت آیت الله خاتمی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان برپا خواهد شد.

مراسم باشکوه و گسترده راهپیمایی ۲۲ بهمن همزمان در شهرستان ها، شهرها، بخش ها و اکثر روستاها در سطح استان زنجان برگزار می شود.