به گزارش خبرنگار مهر، بهروز افخمی با بیان این مطلب در نشست خبری که با حضور عوامل فیلم «روباه» در سالن سعدی برج میلاد برگزار شد، درباره کاندید نشدن این فیلم در بخش های مختلف جشنواره گفت: واقعیت این است که من از جمله فیلمسازانی هستم که سابقه داوری در جشنواره های مختلف را دارم و معتقدم کاندیدا شدن و یا نشدن یک فیلم نتیجه نظر و سلیقه چند داور است و اگر این داوران کم و زیاد شوند و یا تغییر در ترکیب آنها داده شود، مطمئن هستم که آرا نیز به شکل بنیادین تغییر می کند.

وی افزود: پس در این جشنواره فیلم فجر، تنها یک جشن طولانی در ۱۰ روز است و برای من کاندید شدن و یا نشدن آثارم هیچ اهمیتی ندارد.

این کارگردان متذکر شد: من از حق خودم می‌گذرم ولی می دانم برای بچه های گروه، این موضوع کاندیدا شدن مهم بوده است. البته من همه فیلم های جشنواره را ندیدم و نمی توانم بگویم در حق فیلم ما احجاف شده و یا ما را بایکوت کرده اند.

افخمی در ادامه با اشاره به حذف فیلم «روباه» از آرا مردمی گفت: واقعیت این است که خانه سینما در اعلام آرای مردمی سابقه طولانی در تقلب دارد و حذف این فیلم از لیست این آرا گواه این ادعا است.

در ادامه این نشست محمد پیرهادی تهیه کننده درباره چگونگی ساخت فیلمنامه روباه افزود: پیش از نهایی شدن فیلمنامه «روباه» با یکی از فیلمنامه نویسان درباره ساخته شدن چنین موضوعی صحبت کردم اما وقتی فیلمنامه نهایی را دیدم متاسفانه مورد مطلوب من نبود و در نهایت فیلمنامه حاضر را در حد یک طرح از فیلمنامه نویس خریدم. در ادامه طرح موجود را با افخمی در میان گذاشتم که این کارگردان گفت طرح مرا دوست ندارد و بعد یک طرح دیگر را ارائه داد.

پیرهادی تصریح کرد: زمانی که طرح یک خطی افخمی را خواندم به نظرم طرح جالبی آمد در واقع موضوع ترور در بستر اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به درستی می توان به آن پرداخت.

این تهیه کننده سینما در ادامه به مشاوره گرفتن از برخی از کارشناسان انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: در طول مسیر بازنویسی فیلمنامه برای استحکام بیشتر با کارشناسان انرژی اتمی مشورت کردم و همچنین کسانی را که در عملیات جاسوسی حضور داشتند، طی چند جلسه ملاقات کردم که در نهایت فیلمنامه کامل شد، البته افخمی اصرار داشت که بخش‌هایی از فیلمنامه برگرفته از داستان های واقعی در عملیات جاسوسی باشد.

وی درباره منابع مالی فیلم سینمایی «روباه» گفت: بنیاد سینمایی فارابی، سازمان انرژی اتمی و خود من در تولید این فیلم سهیم بودیم.

بهروز افخمی در پاسخ به این سوال که فیلم «روباه» تا چه اندازه با واقعیت همراه است، یادآور شد: موضوع برادران نتانیاهو در سازمان اطلاعات نظامی فوق سری ارتش اسرائیل قابل بررسی است. خانواده نتانیاهو 3 برادر دارند که یکی از آنها در نجات مسافران آنتالیا کشته شد، یکی دیگر از آنها هنوز در سازمان جاسوسی اسرائیل کار می کند و دیگری ساخته ذهن من است که در فیلم «روباه» بازی می کنم.

پیرهادی در ادامه با اشاره به حذف این فیلم در آرا مردمی تصریح کرد: خانه سینما مدعی بود که بر اساس آئین نامه این حذف صورت گرفته و دلیل آن را هم دیر رسیدن فیلم به جشنواره و قرار دادن این فیلم در روزهای میانی جدول برنامه‌های جشنواره عنوان کرد، اما واقعیت این است که فیلم ما برای نمایش حاضر بود و قرار بود بعد از اینکه فیلم «محمد رسول الله» به مراسم افتتاحیه جشنواره نرسید، این فیلم جایگزین شود. بنابراین فیلم ما از ابتدا آماده بود.

وی تاکید کرد: به نظر من حذف آرا این فیلم و آثار برخی دیگر از همکارانم از آرا مردمی، بی تدبیری بوده است.

تهیه کننده فیلم «روباه» درباره کاندید نشدن این فیلم سینمایی گفت: اساسا حضور فیلم ها در جشنواره کاندید شدن یا نشدن اعتبار آثار را کم نمی کند، بنابراین باید به سلیقه و میل داوران احترام گذاشت.

در ادامه این نشست مرجان شیرمحمدی بازیگر نقش سعیده در فیلم «روباه» در پاسخ به این سوال که چرا خود را محدود به بازی در فیلم های افخمی کرده است، توضیح داد: من هم مانند همه بازیگران دوست دارم با کارگردان های خوب کار کنم اما سال گذشته هیچ پیشنهادی برای کار نداشتم و اگر هم داشتم قطعا کارگردان ها و فیلم نامه نویسان خوبی حضور نداشتند ضمن اینکه کار کردن با بهروز افخمی همیشه برای من جذاب بوده است.

جلال فاطمی بازیگر نقش یوهان نتانیاهو درباره بازی در این نقش گفت: از زمانی که ایران آمدم تجربه های زیادی در سینما داشتم اما اصولا وارد شدن به صنف بازیگران در سینمای ایران خطرناک است و همواره به عنوان یک بیگانه به ما نگاه می کنند.

وی در ادامه متذکر شد: نقش من، نقش خیالی است زمانی که افخمی بازی من در فیلم «خسته نباشید» را دید، موضوع حضور در یکی از آثارش را با من مطرح کرد.

ماکان عاشوری فیلمبردار «روباه» نیز در ادامه این نشست گفت: از همان ابتدا که با جهان داستان افخمی آشنا شدم این کارگردان مدام به من می گفت که در فیلمبرداری بایست به مستند نزدیک شوم و من هم سعی کردم در نورپردازی و فیلمبرداری به نگاه این کارگردان نزدیک شوم.

بهروز افخمی در پاسخ به این سوال که آیا با طرح چنین موضوعاتی بازیگران به راحتی حاضر به بازی در چنین فیلم‌هایی می شوند، گفت: خیر، زمانی که طرح موضوعات جاسوسی و یا امنیتی پیش می آید، بازیگران از حضور در فیلم هایی از این قبیل سرباز می زنند. این تجربه ای است که در فیلم «فرزند صبح» و «روز شیطان» برای من اتفاق افتاد، اما در این فیلم این شانس را آوردم که نقش حمید مفتون را برای حمید گودرزی نوشتم.

وی تصریح کرد: البته بازیگرانی که در این فیلم حضور دارند، از جمله پیشنهادهای من بودند ولی محمد پیرهادی تمایلی به حضور برخی از این بازیگران نداشت و پیشنهاد حضور بازیگران دیگری را می داد.

پیرهادی در تکمیل صحبت های افخمی یادآور شد: من به دلایل مختلف و در نظر گرفتن ملاحظات متفاوت بازیگران دیگر را پیشنهاد می کردم ولی مشخصا درباره عدم حضور برخی از بازیگران توضیح می دهم.

وی افزود: محسن تنابنده اولین بازیگری بود که قرارداد بست و بخشی از پول را هم دریافت کرد و یکماه هم در پروژه حضور داشت، اما از آنجا که سر فیلم مسعود جعفری جوزانی بود، نمی توانست سر فرصت در کار حضور پیدا کند البته در ادامه شرط کرد که این فیلم اگر زود تمام می شود حضور داشته باشد چون می خواست نخستین فیلم خود را کارگردانی کند و به جشنواره فیلم فجر برساند ولی من نمی توانستم قول بدهم که فیلم ظرف دو ماه تمام می شود.

این تهیه کننده ادامه داد: رامبد جوان هم سر سریال خندوانه بود که هیچ قراردادی با او نبستیم. فریبرز عرب‌نیا نیز از دیگر بازیگران مورد نظر بود که بنده مشخصا سر اعداد و ارقام با این بازیگر به توافق نرسیدم. یکی از بازیگران هم به دلیل اینکه همسرش در خارج از کشور زندگی می کرد، گفت ترجیح می دهد در روباه حضور نداشته باشد.

حمید گودرزی در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که آیا ترسی از فشارهای بیرونی بعد از بازی در فیلم «روباه» نداشت، گفت: در طول فیلم فشارهایی وارد شد اما با مشاوره بهروز افخمی همه این فشارها را خنثی کردیم.

افخمی در پاسخ به این پرسش که آیا آثار دیگری در این ژانر سینمایی می‌سازد، اضافه کرد: واقعیت این است که من هر فیلمی در هر ژانری که می سازم، زود خسته می شوم، بنابراین قول نمی دهم که به این زودی فیلمی با موضوع اطلاعات امنیتی و جاسوسی بسازم، ولی امیدوارم بعد از ۶ سال بتوانم فیلمی از این قبیل را کارگردانی کنم.