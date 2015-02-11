آمریکایی ها با اسلام و ایدئولوژی انقلاب مشکل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا در مراسم پایانی تظاهرات ۲۲ بهمن در مقابل مسجد جامع نیشابور بیان کرد: ما به طرف مقابل اعتماد نداریم و با توافق بد نیز مخالفیم اما آنچه آشکار است آنها با اسلام ناب محمدی و ایدئولوژی انقلابی ما مشکل اساسی دارند.

نماینده مردم نیشابور در جمع راهپیمایان ابراز کرد: آنها دنبال زمین‌گیر کردن دستاوردهای دانشمندان بسیجی کشور هستند.

وی افزود: آنها دنبال حل مسئله نیستند و در جای خود ایستاده‌اند و توقع بیجا دارند که ثمره جهاد علمی کشور کنار گذاشته شود.

سبحانی‌نیا یادآور شد: ما برای خالی کردن دست استکبار و خلع سلاح تبلیغات یک جانبه گرایانه آنها و جلوگرفتن اجماع جهانی علیه ایران با آمریکا به مذاکره نشستیم.

وی با اشاره به اینکه خطوط قرمز مورد توجه رهبر معظم و ملت بزرگوار است اظهار امیدواری کرد: با همدلی‌ها و در سایه نگاه اعتدالی دولت جدید امور به پیش برود.

وی بیان کرد: اگر طرف ما حاضر به سیاست برد برد باشند باید مسائل هسته‌ای حل می‌شد و مذاکرات تا حالا به پیشرفت می‌رسید ولی آنها خواهان حل مسئله و اهل منطق نیستند و الا اگر اهل منطق بودند باید مذاکرات به جلو می‌رفت.

سبحانی نیا با بیان اینکه حتی بزرگان کشور با سران آنها تلفنی صحبت کردند تا به دنیا اعلام شود که اهل مذاکره و گفتگو هستیم اما آنها به دنبال بهانه گیری هستند.

نماینده شهرستان‌های نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دشمنان کشور می‌خواهند فقط با کلیات مذاکره موافقت کنند و در جزئیات توافق نشود تا در آینده در مراحل مختلف بهانه‌جویی کرده و مشکل ایجاد کنند.

سبحانی‌نیا تصریح کرد: با وجود جدی بودن همکاری تیم مذاکره کننده ما حتی متوقف کردن تاسیسات آب سنگین اراک و تاسیسات فردو و توقف اضافه کردن دستگاه‌های سانتری فیوژ برای کسب اعتماد متاسفانه مذاکرات پیش نمی‌رود.

داعش نماد اسلام آمریکایی است

فرماندار نیشابور نیز در این مراسم گفت: تظاهرات پرشکوه امروز ملت ایران، پشتوانه عظیمی برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران است.

غلام‌حسین مظفری افزود: دستگاه دیپلماسی در یک نبرد تمام عیار در دفاع از منابع مالی مطابق دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در حال خدمت به کشور است.

وی با اشاره به اینکه مردم ما با نثار جان خود و حضور در صحنه‌های مختلف، حماسه‌های متفاوتی را در دوران انقلاب اسلامی خلق کرده‌اند، تصریح کرد: تلاش‌های دشمنان به برکت ایثارگری شهیدان و مقاومت مردم منجر به شکست می‌شود.

فرماندار ویژه نیشابور با اشاره به اینکه باید با وحدت و همدلی گام برداریم تاکید کرد: باید همه با انسجام و وحدت به کار بیشتر برای مردم عزیز بپردازیم.

مظفری با بیان اینکه اسلام رحمانی منادی صلح است و داعش نماد اسلام آمریکایی است یادآور شد: داعش توسط مثلث شوم عربی، غربی و صهیونیستی پدید آمد تا فشار به ایران و خط مقاومت زیاد و خط مبارزه با صهیونیسم تضعیف شود.