به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه رای الیوم در مطلبی با اشاره به تحرکات آمریکا در یمن آورده است: هنگامی که آمریکا تصمیم به بستن سفارت خود می گیرد و برخی کشورها مانند انگلیس، فرانسه و ایتالیا اقدام مشابهی انجام می دهند مفهوم آن جنگ خونین در راه است. طرح موسوم به خلیج فارس به طور کلی فروپاشیده است.

این رسانه می نویسد: به نظر می رسد که آمریکا از یمن دست شسته و از اصلاح اوضاع آن ناامید شده و سرنوشت این کشور را به خود مردم آن سپرده است؛ مشابه همان کاری که کشورهای حوزه خلیج فارس کردند.

این رسانه بیان کرد: مشخص نیست که آیا آمریکا از جنگ با القاعده با هواپیماهای بدون سرنشین دست می بردارد یا خیر؟ آیا اصولا این جنگ پس از فروپاشی دولت یمن قانونی است؟ پیش بینی تحرک آینده آمریکا در یمن دشوار است زیرا دولت آمریکا موضع تماشاگر در یمن ایفا کرده است و فعلا نیازی برای لشگرکشی و اعزام جنگنده برای مقابله با آنها نمی بیند اما این موضع ممکن است تغییر کند.

رای الیوم نوشت: نشستهای جمال بن عمر نماینده سازمان ملل در طول یکسال گذشته بی ثمر بوده است. بی توجهی بین المللی و کشورهای حوزه خلیج فارس اوضاع یمن را به مرحله کنونی رسانده است. به اعتقاد ما راهکار حل بحران یمن همزیستی، گفتگو و پرهیز از درگیری است.

این رسانه با اشاره به موضع سعودی ها در دست برداشتن از همپیمانانشان در حزب اصلاح وابسته به اخوان المسلمین و برقرار نکردن روابط خوب با انصارالله آن را اشتباه دانست و بیان کرد: فعلا ملک سلمان مشغول سر و سامان دادن به اوضاع داخلی عربستان است و وقت بیشتری برای پرداختن به پرونده یمن نیاز دارد. آمریکا نیز مشغول جنگ با داعش است و آماده جنگ دیگری در یمن نیست. به طور خلاصه می توان گفت که روزهای سختی در انتظار یمن است.