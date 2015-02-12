پایان بی نتیجه مذاکرات وزیران دارایی منطقه یورو و یونان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، روز گذشته وزیران دارایی منطقه یورو با همتای یونانی خود بر سر بدهی های این کشور به مذاکره نشسته و پس از ساعت ها مذاکره بدون هیچ نتیجه ای به کار خود پایان دادند.

هر چند مقامات اروپایی در مورد دستیابی به یک توافق با دولت جدید یونان ابراز امیدواری می کنند اما اظهارات مقامات آتن خلاف این مسئله را نشان می دهد. در همین رابطه «یانیس واروفاکیس» وزیر دارایی یونان می گوید دولت جدید یونان دقیقا برای مخالفت با سیاست های تحمیلی اتحادیه اروپا از سوی رای دهندگان این کشور انتخاب شده است.

در حالی که اتحادیه اروپا خواهان ادامه اجرای سیاست ریاضت اقتصادی توسط دولت «الکسیس چیپراس» نخست وزیر یونان برای ادامه کمک مالی به این کشور است، وی و اعضای کابینه اش عملا از اجرای این سیاست ها خودداری می کنند.

گفتنی است مقامات منطقه یورو با از سرگیری مذاکرات با یونان در روز دوشنبه آینده قصد دارند به بن بست ایجاد شده در این مذاکرات پایان دهند.