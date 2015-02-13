لزوم ایجاد یک بانک آماری دقیقی از گردشگران سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول روابط بین الملل بانک خون رویان در دومین روز از هشتمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران در ادامه به ایجاد بانک آماری دقیق از گردشگران سلامت اشاره کرد و گفت: با داشتن آمار دقیق از گردشگران سلامت، چشم انداز مناسبی از این نوع گردشگری داشته و متناسب با آن برنامه ریزی خواهیم کرد.

عسگری با اشاره به این که گردشگران سلامت باید از تسهیلات ویژه اقامتی و تفریحی برخودار باشند، گفت: گردشگرانی که برای درمان سفر می کنند با توجه به شرایطی که دارند باید به راحتی بتوانند اتاق رزرو کرده و مشکل اقامت نداشته باشند.

وی افزود: با طراحی تورهای مختلف تفریحی مخصوص این دسته از گردشگران به طور قطع به توسعه گردشگری سلامت کمک خواهیم کرد.

عسگری با بیان اینکه گردشگران سلامت ورودی که به مرکز رویان مراجعه می کنند، از کشورهای همسایه و ایرانیان مقیم آمریکا، کانادا و اروپا هستند، گفت: سالانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ گردشگر از کشورهای همسایه برای درمان به مرکز رویان مراجعه می‌کنند.

وی شرایط اقلیمی ایران را امکان منحصر به فردی دانست که مورد توجه گردشگران سلامت است.