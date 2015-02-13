عده ای هرمز را حیاط خلوت خود می دانند/ستاد امر به معروف تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدکاظم مناقبیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز ضمن تقدیر و تشکر از حضور آحاد مردم ایران اسلامی به خصوص مردم ولایت مدار و متدین جزیره هرمز در راهپیمایی روز 22بهمن ماه بیان داشت: شما مردم متدین و متقعد به نظام جمهوری اسلامی حقیقتا در 22 بهمن سنگ تمام گذاشتید و بار دیگر قدرت این نظام را به رخ دشمنان این ملت کشیدی و با مقام معظم رهبری بیعتی دوباره کردید و نشان دادید بر سر اصول خود پایبند هستید.

امام جمعه هرمز تاکید کرد: راهپیمایی 22 بهمن ماه نشان داد ملت ایران مدبرانه و با دقت برنامه مذاکرات هسته‌ای را دنبال می‌کند و اصلا دستش بسته نیست.

حجت الاسلام مناقبیان افزود: 22 بهمن سال جاری بیعت با نظام و مقام معظم رهبری بود و مردم در سی و ششمین سال نیز با انگیزه از نظام خود دفاع کردند و ثابت کردند هرگز اجازه نمی‌دهند عزتشان کمرنگ شود.

وی با بیان اینکه حضور ده‌ها میلیونی مردم در 22 بهمن ماه در سراسر کشور به نظام اسلامی آبرو داد، خاطرنشان کرد: هرگامی را که در 22 بهمن 93 برداشتید خداوند برای شما ثواب عبادت سیاسی را در کارنامه عملتان ثبت کرده است.

مناقبیان پیام حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن 93 به مسئولان را مورد اشاره قرار داد و افزود: مردم این روز به مسئولان گفتند مردانه در صحنه هستند و مسئولان نیز باید با خدمت کریمانه از آنان تشکر کنند.

امام جمعه هرمز با اشاره به حضور برخی از مدیران کشوری و استانی در جزیره هرمز بیان داشت: طی این مدت ما شاهد حضور مدیران ارشد کشوری از جمله رئیس قوه مقننه و وزیر دادگستری و نمایندگان ما در خانه ملت و همچنین استاندار هرمزگان در این جزیره بودیم و از نزدیک مشکلات این مردم را دیدند و لمس کردند که امیدواریم با تدبیری که دولت تدبیر و امید دارد مشکلات این مردم هر چه زودتر مرتفع شود.

مناقبیان در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه، بیان داشت: استاندار هرمزگان در جمع مردم این جزیره حضور پیدا کرد و ما هم به نوبه خود مشکلات اصلی این مردم که بحث معیشت آنها بود را بیان کردیم و با اینکه برخی به دنبال این بودند که مشکلات گفته نشود ولی وظیفه خود می دانم که تا حل مشکلات این مردم کوتاهی نکنم و پیگیر آن باشم.

امام جمعه هرمز با تقدیر و تشکر از خدمات دولت های گذشته و بخصوص دولت تدبیر و امید گفت: بحث منطقه آزاد شدن این جزیره در دولت تدبیر و امید با جدیت پیگیری شد و در دولت گذشته در حد یک حرف بود ولی این دولت که به دنبال شکوفای این جزیره بود این حرکت بزرگ را عملی کرد.

وی اظهار داشت: سخنان ما در خصوص مشکلات میعشتی این مردم است و اگر ما گذاف گفتیم بیایند و از نزدیک آن را لمس کنند و ما بجز اینکه مشکلات این مردم بر طرف بشود صحبتی نکردیم و اگر ما نگویم پس چه کسی باید مشکلات این مردم را بازگو کند.

امام جمعه هرمز با اشاره به حضور گردشگران در این جزیره زیبا و بکر، تصریح کرد: عده ای به عنوان گردشگر و توریست از این منطقه بکر و دیدنی بازدید می کنند و با وجود حضور هموطنان عزیزمان به عنوان گردشگر به این جزیره برخی از افراد هستند که به شئونات اسلامی در این جزیره توجه ندارد که باید توسط مسئولان نهادهای انقلابی هر چه سریعتر ستاد امر به معروف و نهی از منکر این جزیره تشکیل شود و از این مشکل فرهنگی که آسیب آن به مردم این جزیره می رسد جلو گیری کنیم.

مناقبیان عنوان کرد: برخی هستند که جزیره هرمز را به عنوان حیاط خلوت برای خودشان درست کردند و هر کاری که می خواهند می کنند که این کار، پسندیده نیست.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ما که باید در راستای فرهنگ ما حرکت کند بر ضد فرهنگ ما حرکت کرد تا جایی که مقام معظم رهبری نیز از این عمل ناراحت شدند و اگر ما متوجه نشویم این جامعه دچار بلا خواهد شد.

امام جمعه هرمز از سپاه هرمز خواست تا هر چه سریعتر برای ایجاد ستاد امربه معروف و نهی از منکر اقدام و حرکت کند و این ستاد را تشکیل و درمقابل این رفتار ها و حرکات ایستادگی کند.