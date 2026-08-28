به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر جمعه در آیین بهره‌برداری از پروژه پرورش مرغ تخم‌گذار در شهرستان مرند، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی را از اولویت‌های مدیریت استان عنوان کرد و اظهار داشت: وظیفه دستگاه‌های اجرایی، پشتیبانی از درخواست‌های سرمایه‌گذاران و فراهم کردن زمینه برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی است.

وی افزود: نباید موانع اداری و اجرایی موجب کندی یا توقف روند تولید در واحدهای کشاورزی شود و دستگاه‌های مسئول باید مسائل و مشکلات این واحدها را با رویکردی عملیاتی و در میدان پیگیری کنند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان باید موضوع اعتبارات این حوزه را به‌صورت جدی از وزارتخانه پیگیری کند تا طرح‌های کشاورزی استان در روند اجرا با مشکل مواجه نشوند.

سرمست در جریان بازدید میدانی از این واحد تولیدی، ضمن بررسی ظرفیت‌ها و روند فعالیت آن، در جریان مشکلات و مطالبات سرمایه‌گذار قرار گرفت و دستورات لازم را برای رفع موانع صادر کرد.

وی فرمانداری مرند و سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی را مأمور کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، موضوع تأمین آب شرب و تسهیلات مورد نیاز این واحد را پیگیری کرده و نسبت به رفع موانع تولید آن اقدام کنند.

پروژه پرورش مرغ تخم‌گذار شهرستان مرند با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه یک هزار و ۲۳۱ تن تخم‌مرغ خوراکی به بهره‌برداری رسید.

این واحد تولیدی با ظرفیت واقعی ۶۰ هزار قطعه، برای ۱۲ نفر به‌صورت مستقیم و ۱۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.