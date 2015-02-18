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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۳۱

ابن قاسم در گفتگو با مهر:

تقابل با جلالی برای فولاد حساسیتی ندارد/ از گرد و خاک فرار کردیم!

تقابل با جلالی برای فولاد حساسیتی ندارد/ از گرد و خاک فرار کردیم!

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان می‌گوید تقابل این تیم با سایپا و مجید جلالی حساسیتی برای فولادی‌ها ندارد.

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم فولاد برای بازی با سایپا با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: صبح روز سه‌شنبه از اهواز به تهران آمدیم. ما از ترس گرد و خاک و کنسل شدن پروازها یک روز زودتر به تهران آمدیم و قرار است در پردیس کرج اسکان یابیم.

وی افزود: قبل از بازی با سایپا یک تمرین سبک برگزار خواهیم کرد. بعد از بازی با سپاهان فقط یک روز تمرین درست و حسابی داشته‌ایم و به خاطر فشردگی مسابقات، چاره دیگری نداریم.

سرپرست تیم فوتبال فولاد درباره شکست این تیم برابر سپاهان و آنالیز این مسابقه در برنامه نود که سطح بالای این دیدار را نشان می‌داد، یادآور شد: ما چند بازیکن خودمان را نداشتیم و تیم در حد انتظارمان نبود. قطعا اگر در بازی با سپاهان روز ما بود و فرصت‌هایمان به گل تبدیل می‌شد، آمار برنامه عادل فردوسی‌پور هم بالاتر می‌رفت.

وی در خصوص اینکه بختیار رحمانی عنوان کرده مشکل کارت خدمتش برطرف شده است، تصریح کرد: من در جریان این موضوع نیستم ولی بختیار تمریناتش را آغاز کرده و دور زمین می‌دود. او به زمان نیاز دارد تا بعد از رسیدن به شرایط خوب بدنی، بتواند برای فولاد بازی کند.

ابن قاسم در پایان درباره تقابل این تیم با مجید جلالی و زنده شدن خاطرات و دلخوری‌های گذشته دو طرف هم گفت: این بازی برای ما حساسیتی ندارد. هر مسابقه سه امتیاز دارد و ما حتی برای بازی با سپاهان و تقابل با حسین فرکی هم حساسیتی قائل نبودیم. گذشته‌ها دیگر گذشته و باید به آینده فکر کرد.

کد مطلب 2499428

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