فرهنگ تماشای مستند در جامعه تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مدیر شبکه مستند سیما با اعضای شورای مرکزی انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران عصر دوشنبه 27 بهمن ماه در ساختمان سیما برگزار شد.

در این نشست که با حضور امیر تاجیک مدیر شبکه مستند سیما و اعضای شورای مرکزی انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند متشکل از سعید رشتیان، جعفر صانعی مقدم، مرتضی رزاق کریمی، محمد آفریده، علیرضا حسینی، مجید خالقی سروش، فخرالدین سیدی و عصمت شاکری برگزار شد، حاضران ضمن بیان دیدگاه‌های خود بر همکاری دوجانبه جهت ارتقای فرهنگ مستند در جامعه، تاکید کردند.

اهمیت ساماندهی پخش مستند از شبکه‌های مختلف سیما، استفاده از ظرفیت سینمای مستند در نهادینه کردن باورهای جامعه، توجه بیشتر سیما در اختصاص بودجه به مستندسازی، ساماندهی خرید حق پخش مستند و نقش مستند در آموزش و ارتقای جامعه از موارد مطرح شده توسط اعضای انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند بود.

همچنین مدیر شبکه مستند سیما با استقبال از این نشست و تعاملات پیش رو، ضمن اشاره به اهمیت کیفی‌سازی برنامه‌های مستند در قبال تولید کمی برنامه‌های مستند، گفت: ارتقا فرهنگ مستند اولویت ماست. باید فرهنگ دیدن مستند در جامعه تقویت شود و این وظیفه تمام متولیان مستند است که به بالابردن سطح آگاهی در جامعه خود کمک کنند.

امیر تاجیک از نگاه مثبت مدیریت جدید سازمان نسبت به تاثیر مستند در جامعه خبر داد و اضافه کرد: یکی از مشکلات این است که هر برنامه‌ای عنوان مستند بر خود می‌گیرد که می‌دانیم اینگونه نیست.

وی تصریح کرد: این نگاه باید تغییر کند تا تعریف درستی از مستند در جامعه شکل بگیرد. زیرا تجربه نشان داده یک مستند می‌تواند با بیان دغدغه‌های واقعی جامعه، بخشی از بار فرهنگی یک کشور را به دوش بکشد.

در پایان این جلسه توافقاتی در زمینه همکاری بیشتر بین انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند و شبکه مستند سیما صورت گرفت.