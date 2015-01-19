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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۵۹

سینمای مستند صاحب آرشیو ملی می‌شود

سینمای مستند صاحب آرشیو ملی می‌شود

طبق توافق در جلسه همکاری شبکه مستند و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی توافق شد آرشیو ملی سینمای مستند ایران راه‌اندازی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترکی صبح امروز 29 دی ماه بین شبکه مستند و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با حضور سیدمحمد مهدی طباطبایی‌نژاد مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و امیر تاجیک مدیر شبکه مستند سیما در محل شبکه مستند برگزار شد.

دیدار طباطبایی نژاد و امیر تاجیک

در این جلسه طرفین با اشاره به اهمیت سینمای مستند به عنوان سینمای آگاهی بخش و متعهد و شرایط منحصر به فرد ایران اسلامی و جوانان خلاق، توافق کردند ضمن بررسی زمینه‌های همکاری و مشارکت این دو نهاد به عنوان متولیان اصلی سینمای مستند ایران، با برنامه‌ریزی و تعامل با بخش خصوصی، شبکه مستند اقدام به نمایش و معرفی مستندهای خلاق و آماده نمایش کند.

همچنین برای بهبود چرخه تولید سینمای مستند، حق رایت یا حق نمایش فیلم‌ها به شکلی مناسب در تولید و نمایش فیلم‌ها در نظر گرفته شد. ضمن اینکه مقرر شد دو طرف در راه اندازی آرشیو ملی سینمای مستند ایران در آینده همکاری کنند.

کد مطلب 2469231

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