به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترکی صبح امروز 29 دی ماه بین شبکه مستند و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با حضور سیدمحمد مهدی طباطبایینژاد مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و امیر تاجیک مدیر شبکه مستند سیما در محل شبکه مستند برگزار شد.
در این جلسه طرفین با اشاره به اهمیت سینمای مستند به عنوان سینمای آگاهی بخش و متعهد و شرایط منحصر به فرد ایران اسلامی و جوانان خلاق، توافق کردند ضمن بررسی زمینههای همکاری و مشارکت این دو نهاد به عنوان متولیان اصلی سینمای مستند ایران، با برنامهریزی و تعامل با بخش خصوصی، شبکه مستند اقدام به نمایش و معرفی مستندهای خلاق و آماده نمایش کند.
همچنین برای بهبود چرخه تولید سینمای مستند، حق رایت یا حق نمایش فیلمها به شکلی مناسب در تولید و نمایش فیلمها در نظر گرفته شد. ضمن اینکه مقرر شد دو طرف در راه اندازی آرشیو ملی سینمای مستند ایران در آینده همکاری کنند.
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