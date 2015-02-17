به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کانون مربیان فوتبال ایران، علی کریمی، اسطوره باشگاه پرسپولیس که از ابتدای این فصل تصمیم گرفت دیگر به فوتبال ادامه ندهد و مدتی نیز در کنار "کارلوس کی‌روش" در کادرفنی تیم ملی حضور داشت، قصد دارد دوره‌های حرفه ای مربیگری را خارج از ایران پشت سر بگذارد.

بازیکن پیشین پرسپولیس به منظور شرکت در کلاس مربیگری حرفه‌ای هفته اول اسفندماه راهی انگلیس می‌شود. اقدام کریمی برای شرکت در کلاس‌های مربیگری در حالی است که مربی سابق تیم ملی بدون داشتن مدرک برای همراهی کی‌روش به عنوان کمک مربی انتخاب شده بود.

علی کریمی به دلیل اینکه بازیکن ملی‌پوش بوده، در صورتی که شرکت در کلاس‌های مربیگری در ایران را انتخاب می‌کرد، می‌توانست بدون پشت سر گذاشتن دوره‌های مربیگری D کار خودش را از دوره C آغاز کند.

از سوی دیگر ملی‌پوش سابق ایران اگر در آلمان اقدام به شروع دوره‌های آموزشی مربی‌گری کند، به دلیل سابقه حضور در بوندس‌لیگا می‌تواند دوره‌هایش را از مرحله B شروع کند. با این حال کریمی تحقیقاتش را در این زمینه انجام داده وتصمیمش را برای شروع دوره‌های مربیگری در انگلیس گرفته است.

این روزها شایعاتی درباره حضور کریمی روی نیمکت پرسپولیس به عنوان مربی در کنار "برانکو ایوانکوویچ" شنیده می‌شود که تصمیم کریمی برای حضور در کلاس‌های مربیگری تا حدودی این شایعه را تقویت می‌کند.