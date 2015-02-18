رونمایی «سلحشوران پارله آن»/ رمانی که برای مخاطب غربی هم حرف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی و جشن امضای رمان «سلحشوران پارله آن» نوشته سید علی خواسته عصر دیروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن با حضور حسین شیخ الاسلام، آتوسا صالحی و نویسنده اثر در محل کتابفروشی افق برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مصطفی خرامان به‌عنوان مدیر جلسه گفت: انتشارات افق می‌خواهد از جوان‌ترها کتاب چاپ کند که البته پروسه سختی است چون باید مرتب کتاب بگیریم و بخوانیم. ولی فکر کردیم که می شود این زحمت را به جان خرید تا جوان های بااستعداد وارد ادبیات شوند. جالب است که مانند آقای خواسته، نویسنده این رمان، اکثر افراد موفقی که وارد نویسندگی شده اند، از رشته های فنی و مهندسی آمده اند.

در ادامه حسین شیخ الاسلام به عنوان یکی از سخنرانان، گفت: انتشارات افق و نویسنده این رمان، یک جریانی را شروع کرده‌اند که نشانه آغاز جریانی است که نقشش بیش از ادبیات کودک و نوجوان است. تاثیر کتاب هایی از این دست، فراتر از ادبیات است. قصد داشتم مفصل تر در این باره صحبت کنم ولی این جلسه، نشست رونمایی است و نقد و بررسی مشروح باید چند ماه دیگر انجام شود.

وی افزود: این کتاب، داستان جستجوکردن‌های یک قهرمان است که به دنبال خواهرش می‌گردد. این خواهر توسط یک دزد اسطوره ای دزدیده شده است و قهرمان به کمک تعدادی از شخصیت های اسطوره ای به دنبال او می گردد. بافت داستان، شبه افسانه‌ای و شبه اسطوره ای است. رمان حجیم است و درامی قوی دارد. اگر بخواهم در یک جمله بگویم، این کار در دسته کارهایی قرار می گیرد که بعد از هری پاتر در حوزه ادبیات نوجوان چاپ شدند و مربوط به این موضوعات می شوند. یعنی دنیایی را تصویر می‌کنند که گویی شکل دیگری از دنیای ماست. این کتاب، یک هدف استراتژیک ضمنی دارد و آن هم تفسیر یا معنابخشی به فرایند یک زندگی از طریق رمان است.

شیخ الاسلام ادامه داد: آن چه ما تا به حال، به عنوان رمان نوجوان داشته ایم، یا کاملا منطبق بر جهان واقعی بوده اند و یا به صورت کامل در جهان فانتزی اتفاق افتادند که هیچ نسبتی با جهان ما نداشته است. در این سال ها، آن گونه رمان هایی که هم از طرفی با جهان واقعیت و از طرف دیگر با جهان فانتزی در تماس باشند، کم داشته ایم.

در ادامه صالحی گفت: در آثار تالیفی، کمتر می‌بینیم که فضاهای فانتزی در این حجم تالیف و توصیف شوند و دنیایی ساخته شود که همه چیزش در ذهن نویسنده شکل گرفته و باورپذیر باشد. در رمان های تالیفی که تا به حال خوانده ام، میزان قوی بودن تخیل، تاثیر گرفتنشان از سینما و ... را در نظر داشته‌ام. ما به عنوان کشوری که دارای تمدن قدیمی هستیم، روی یک گنج نشسته ایم و همیشه حیفم می آمد که پایمان را روی شانه این گنج گذاشته ایم و آن را به سمت پایین هل می‌دهیم.

این نویسنده کودک و نوجوان در ادامه گفت: این که جهان فکری کتاب «سلحشوران پارله آن» متصل به یک فضای ادبی است، نقطه مثبت این رمان است. نویسنده با هوشمندی خاصی، بدون این که سعی کند ادا دربیاورد یا بخواهد در سبک نوشتارش، با مخاطب فاصله ایجاد کند، داستانش را نوشته است. این که در این فضای داستانی راحت بوده و راحت نوشته هم از دیگر نقاط قوت کتاب است. جهان بینی نویسنده، استارت و گشایش رمان، این که شخصیت‌ها خیلی اسطوره ای و عجیب و غریب نیستند و قلمبه و سلمبه حرف نمی زنند، همه این نوید را به ما می دهند که قرار نیست رمانی سخت و پیچیده بخوانیم.

وی افزود: فرم ساده ای که داستان دارد، به خوبی انتخاب شده و آن را به سمت کارهایی نزدیک کرده که نوجوانان از خواندنشان لذت می برند. رمان در عین این که متن ساده ای دارد، حرف های عمیقی در پس پرده دارد و وقتی آن را با نمونه های مشابه غربی مقایسه می کنم، می بینم که از جهت شخصیت پردازی و دیگر پردازش های داستانی، تقلیدی از آن ها انجام نشده است. ما در رمان های آخرالزمانی یا بهتر بگویم پساآخرالزمانی که این روزها منتشر می شوند، با نوجوانان ساده ای روبرو هستیم که به تکامل می رسند. اما شخصیت اصلی «سلحشوران پارله آن» از ابتدا، دارای قدرت های خاص است. این چیزی است که در اسطوره های ایرانی و شرقی با آن روبرو هستیم. شخصیت این رمان، مرحله به مرحله به یک بینش می رسد. یعنی همان چیزی که در آن نگاه شرقی به آن باور داریم.

صالحی در پایان گفت: اگر این رمان ترجمه شود، برای مخاطب غربی، حرف برای گفتن دارد. خوشحالم که ادبیات نوجوان مان به این مرحله رسیده است. یعنی به جایی که حرف هایی برای مخاطبان دیگری داریم. البته نقاط انتقادی به کتاب وارد است که آن ها را در زمان دیگری مطرح می کنیم.