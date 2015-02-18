زندگی و نحوه شهادت شهید مهدی نوروزی یک استثناء بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نرم افزار «شیر سامرا» پیش از ظهر چهار شنبه با حضور خانواده شهید مهدی نوروزی، دوستان وی و جمعی از مسئولان استانی در تالار غدیر کرمانشاه برگزار شد.

محمد رشیدی از دوستان شهید مهدی نوروزی، در این مراسم اظهار داشت: شهدا کسانی هستند که راه حق را به خوبی شناخته و هستی خود را در این راه تقدیم کرده اند.

وی شجاعت را یکی از خصلت های بارز شهید نوروزی عنوان کرد و افزود: این شهید والا مقام در راه حفظ و حراست از ارزش های والای اسلام و انقلاب با تمام توان تلاش کرد و کوچکترین هراسی به خود راه نداد.

رشیدی تصریح کرد: رسیدن به مقام شهادت نیازمند پیمودن مسیری روشن بوده و این افتخاری است که هر کسی توان رسیدن به آن را ندارد.

وی خاطر نشان کرد: شهید نوروزی همچنین در استفاده از بیت المال دقت بسیاری به خرج می داد و در این رابطه بسیار حساس بود.

رشیدی بر ادامه راه شهدای اسلام از جمله شهید مهدی نوروزی تاکید کرد و گفت: امروز همه ما می توانیم با دست و قلب و زبان خود ادامه دهنده راه شهدا و حافظ ارزش های اسلامی باشیم.

در ادامه رسول شکری نیا یکی دیگر از دوستان شهید مهدی نوروزی، این شهید والا مقام را افتخاری برای جهان اسلام عنوان کرد و گفت: زندگی و نحوه شهادت وی یک استثناء بود.

وی گفت: این شهید مدافع حرم با شهادت خود، به همه ما درس شجاعت و آزادگی داد.

شکری نیا همچنین مادر شهید نوروزی را به عنوان الگویی برای تمامی مادران عنوان کرد و گفت: این مادر گرانقدر به هنگام شهادت فرزندش از سردار سلیمانی خواست که اجازه دهد فرزند دیگرش را نیز به راهی که مهدی طی کرده بفرستد که این نشان از شکیبایی و بزرگی مادران ما دارد.