به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مجمع عالی حکمت اسلامی، نشست علمی فطرت با حضور کارشناسان پنج شنبه ۷ اسفندماه در این مجمع برگزار می شود.

این نشست با حضور کارشناسان حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا برنجکار، رئیس انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی گرجیان عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) برپا می شود. دبیری علمی این نشست برعهده دکتر رضانژاد است.

بهترین تقریر از فطرت برای معرفت خدا و شیوه های شکوفایی فطرت در این نشست بحث می شود.

این نشست پنج شنبه ۷ اسفندماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی واقع در خیابان۱۹ دی، کوچه ۱۰، فرعی اول سمت چپ، پلاک ۵ برگزار می شود.

در نشست قبلی فطرت؛ راه یا برهان شناخت خدا با حضور حجج اسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی، دکتر رضا برنجکار و دکتر محمدمهدی گرجیان بحث و بررسی شد.