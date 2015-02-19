داعش در تلاش است آتش اختلافات مذهبی را برافروخته کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراكی دبیركل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پیامی به شیخ دكتر احمد الطیب شیخ الازهر اقدام اخیر گروه تكفیری تروریستی داعش در سربریدن ۲۱ مصری در لیبی را محكوم كرد.

دبیركل مجمع تقریب در این پیام تاكید كرده است: با نهایت تاسف و تأثر خبر كشته شدن ۲۱نفر از برادران قبطی مصری خود توسط گروه تروریستی داعش را دریافت كردیم؛ گروهی كه هر روزه اخبار جنایتهای ضد انسانی انها بر ضد افراد بی گناه اعم از مردان و زنان را می شنویم.



وی افزود: گروه داعش تلاش دارد آتش اختلافات و درگیریهای مذهبی در كشورهای عربی و اسلامی را كه در راستای خدمت به سردمداران غربی خود و صهیونیستهای تجاوزكار و همپیمانان منطقه ای آن است، برانگیزد.



در ادامه این بیانیه تاكید شده است: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به شدت این جنایت زشت را محكوم می كند؛ به شما و خانواده شهدای این حادثه تسلیت می گوییم و همبستگی خود با شما و ملت بزرگ مصر را در رویارویی با این گروه جنایتكار اعلام می كنیم.



دبیركل مجمع تقریب همچنین تاكید كرد: از خدای سبحان مسئلت داریم شما را در جهاد با تكفیریها و تروریستهای متجاوز یاری كند و امت اسلامی و خصوصا ملت مصر را از شر تروریسم و تكفیر رهایی بخشد و راه شما را در وحدت اسلامی و تقریب بین مسلمانان استحكام بخشد و همچنین امت اسلامی و مقاومت آن را در برابر تجاوزات رژیم گستاخ صهیونیستی پیروز گرداند.