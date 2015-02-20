اقتصاد مقاومتی، تحریم ها را با شکست مواجه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم تبریز، تکیه بر اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید و صنعت داخلی را راه گذر از بحران ها دانست و افزود: اقتصاد کشور باید از بنیان قوی برخوردار شود تا با تحریم ها و تکان ها و تنش های خارجی، دچار چالش نشود.

وی اتکا به اقتصاد داخلی را تنها راه برون رفت از پیچ های خطرناک دانست و تصریح کرد: مسئولان و دستگاه های اجرایی باید استفاده از تولیدات داخلی و تکیه به اصول اقتصاد مقاومتی را از خود شروع کنند تا ضمن فرهنگ سازی، ریشه و اساس اقتصاد کشور را محکم تر کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود با بیان اینکه کسی که برای حل مشکلات نگاهش به دست بیگانان باشد هرگز به جایی نخواهد رسید، گفت: مسئولان نظام باید دست به دست هم دهند و با اتکا به ظرفیت های داخلی و تلاش روز افزون در راستای آبادانی بیشتر این مرز و بوم بکوشند.

ترابی با اشاره به مذاکرات هسته ای خاطرنشان کرد: مردم و مسئولان ایران اسلامی به این نتیجه رسیده اند که دشمنان با اساس انقلاب اسلامی ایران مخالف است و حتی اگر مذاکرات نیز به نتیجه برسد، طرف مقابل دست از تحریم ها بر نخواهد داشت.

وی تحولات منطقه و جنایات داعش را یادآور شد و با بیان اینکه دست صهیونیستها و برخی کشورهای منطقه در این جنایات دخیل است، گفت: آمریکایی ها به دنبال نقشه ها و طراحی های خود به دنبال ایجاد نفاق در منطقه و به درازا کشاندن جنگ های داخلی و فرسایشی هستند.

امام جمعه شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: صهیونیستها همواره با تبلیغات و جوسازی های خود می خواهند بر افکار عمومی نفوذ پیدا کنند و به اهداف شوم خود برسند.