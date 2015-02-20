تمام تلاش ها در راستای افزایش تولید و کاهش مصرف باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن بیات ظهر جمعه در جمع نماز گزاران با اشاره به گسترش امکانات در شهرها و حتی روستاها افزود: همه باید برای افتخار آفرینی در کشور با احترام به یکدیگر تلاش کنند و مایه سرافرازی کشور باشند و از سستی و تنبلی دوری کنند.

وی با اشاره به اینکه سستی و تنبلی موجب افزایش مصرف گرایی در جامعه می شود بیان کرد: اگر کشور بتواند در تولید رشد داشته و در مصرف در حد معقول و منطقی باشد قطعا به پیشرفت های بسیاری می رسد.

امام جمعه موقت زنجان تصریح کرد:علیرغم دشمنی ها و تحریم های دشمنان جوانان کشور به افتخارات چشم گیری در عرصه های بین المللی دست یافته اند و موجب سربلندی کشور ر تمام عرصه ها شده اند.

وی با تاکید بر اینکه کشور اسلامی ایران باید به الگویی در منطقه تبدیل شود یادآور شد برای الگو بودن در منطقه باید اتحاد، انسجام، همبستگی و همدلی در کشور تقویت شود چراکه دشمنان همیشه به دنبال ایجاد اختلاف و دشمنی بین مردم و مسئولان بوده اند.

حجت الاسلام بیات با بیان ابعداد مختلف شخصیتی حضرت زینب (س) عنوان کرد: پنجم اسفند ماه روز میلاد این بانوی بزرگوار است که به نام روز پرستار نامگذاری شده و این باید به عنوان الگویی برای پرستاران باشد.

وی حضرت زینب کبری (س) را الگوی ارزشمندی برای امت اسلامی به ویژه بانوان دانست و اظهار داشت: جشنواره حضرت زینب (س) با عنوان شکوه شکیبایی پنجم و ششم اسفند ماه به کوشش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان در فرهنگسرای امام خمینی (ره) برگزار می‎شود.

امام جمعه موقت زنجان گفت: حفظ و پاسداری از خون شهدا موجب پایداری نظام اسلامی است و برای حفظ عزت و عظمت کشور باید از مقام معظم رهبری اطلاعت و پیروی کرد.

وی رعایت تقوای الهی را موجب سعادت در دنیا و آخرت دانست و گفت: لباس تقوا، لباس زیبایی است که بر تن هرکس باشد ارزش، منزلت او را بالا می برد.