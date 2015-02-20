دیدار سرافراز با مراجع عظام/ تعظیم شعائر دینی هدف صدا و سیما باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرافراز رییس سازمان صدا و سیما که برای دیدار با مراجع عظام قم به این شهر سفر کرده است بعدظهر امروز با آیت‌الله صافی‌ گلپایگانی، آیت الله جوادی آملی و آیت الله نوری همدانی دیدار و گفتگو کرد.

این مرجع تقلید در دیدار رئیس رسانه ملی ضمن اشاره به مسئولیت بزرگ صدا و سیما تصریح کرد: صدا و سیما یکی از نهادهای مهم مملکتی است که با نهادهای دیگر کاملاً تفاوت دارد.

وی ادامه داد: مسئولیت بسیار بزرگ و سنگینی بر دوش شما نهاده شده که مهم‌ترین آنها هدایت و ارشاد مردم است. صدا و سیما یک مدرسه بزرگ علمی و فکری است که با افکار و اعتقادات مردم در ارتباط مستقیم است، لذا باید مدرسین این مدرسه، انسان‌های آگاه، متعهد و عالم باشند.

این مرجع تقلید معرفی معارف والای اهل بیت علیهم السلام را از وظایف اصلی صدا و سیما دانست و افزود: اگر امروز دشمنان اسلام به خصوص گروه خطرناک و تروریستی داعش، چهره رحمانی اسلام را خشن معرفی می‌کنند باید ما در مقابل، بتوانیم حقیقت اسلام و معارف نورانی قرآن را به دنیا ارائه دهیم.

آیت الله صافی گلپایگانی گفت: وظیفه بزرگ شما، تبلیغ مبانی بلند تشیع و معارف والای اهل بیت علیهم السلام است. تعظیم شعائر دینی به معنای واقعی کلمه از اهداف اولیه صدا و سیما است که باید در همه برنامه‌ها ملاحظه شود.

این مجرع تقلید تصریح کرد: در برنامه‌ها باید از وجود علما و روحانیت آگاه که به مسائل و مبانی اسلام آگاهی کامل دارند استفاده شود و از نشر مطالب ضعیف و سست که موجب رنجش خاطر مردم با ایمان می‌شود جلوگیری شود.

وی توجه به مسأله حجاب و عفاف در برنامه‌های مختلف صدا و سیما را لازم دانست و بیان کرد: سعی کنید در تمام فیلم‌ها و برنامه‌ها، عفاف و حجاب و پوشش اسلامی مراعات شود و از نشان دادن صحنه‌هائی که مخالف با عفاف و حجاب است جلوگیری شود.

وی در قسمت دیگری از سخنان خود با توجه به اینکه سال جدید با ایام فاطمیه تقارن دارد، اظهار کرد: خیلی مواظب باشید که احترام ایام فاطمیه نگهداری شود و در برنامه‌های خود حرمت این ایام مقدس حفظ شود و نوروز امسال نوروز فاطمی باشد.

آیت‌الله صافی در پایان این دیدار با مسألت توفیق برای رئیس رسانه ملی تصریح کرد: سعی کنید حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از شما راضی باشد و وجود مبارک ایشان مسرور و خرسند شوند. البته ما با توجه به اینکه شما از خانواده روحانیت هستید توقع و انتظار بیشتری هم داریم که همه شئون اسلامی در این سازمان بزرگ رعایت شود و از این فرصت پیش آمده، به بهترین وجه ممکن استفاده کنید و نواقصی را که وجود داشته برطرف کنید. ما هم برای شما دعا می‌کنیم که در این کار مهم موفق باشید.

سرافراز همچنین با آیت الله جوادی آملی و آیت الله نوری همدانی نیز دیدار کرد.

آیت الله جوادی آملی در دیدار با رییس رسانه ملی عنوان کرد: مهمترین پیام صدا و سیما در همه برنامه ها توجه به مبدا آفرینش و خلقت است. همچنین رسانه ملی با ساخت برنامه های عالمانه باعث رشد و آگاهی جامعه می شود.

آیت الله نوری همدانی نیز در این دیدار یادآور شد: صدا و سیما بیش از پیش تلاش کند تا انقلاب اسلامی را به جهانیان معرفی کند و جنایات غرب در دنیا را به نمایش بگذارد.

رییس سازمان صداوسیما صبح امروز جمعه اول اسفند پس از زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با آیت الله مکارم شیرازی نیز دیدار و گفتگو کرد.