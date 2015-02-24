وضعیت مواد مخدر در کشور/ مصرف روزانه ۳۴۰ کیلو شیشه

خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: کارشناسان می گویند که انسان ۶ هزار سال به دلیل مصرف مواد مخدر اعتیاد را تجربه کرده است و امروز مواد مخدر با چرخش مالی ۱۵۰۰ میلیارد دلار در سال بعد از تجارت نفت و توریسم و سلاح حرف اول را می زند. هر چند که آمارها از مرگ ۲۴۳ میلیون معتاد در جهان روایت دارد اما این چالش همچنان بزرگترین چالش آدمی و دولت ها محسوب می شود.

بر اساس این گزارش مکتوبات تاریخی نشان می دهد که نخستین مخدر که همان تریاک است اولین بار توسط زکریای رازی و ابن سینا شناسایی و بعنوان دارو در درمان بیماری ها استفاده شد اما برخی هم ورود این مخدر را سوغاتی از لشکر کشی نادر شاه به هندوستان می دانند که با خود به ایران آورد.

حالا این ماده مخدر از قالب تریاک عبور کرده و بعد از تولد مخدرهایی مانند حشیش، مرفین، هروئین وارد مخدرهای صنعتی آن هم از نوع نامرغوب و مخرب شده که فرد مصرف کننده را با کمی اشتباه در مصرف از پای در می آورد.

مرگ روزانه ۱۰ معتاد در کشور

آمارهای پزشکی قانونی کشور در سالهای اخیر نشان می دهد روزانه تعدادی از معتادان بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. بر اساس این آمارها از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۲ (۱۰ سال) حدود ۳۹ هزار و ۴۰۶ نفر به علت سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند که میانگین روزانه ۱۰ نفر را تشکیل می دهد.

در سال ۹۳ آنچه پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است نگران کننده است. بر اساس آمارها مرگ و میر ناشی از سوءمصرف مواد مخدر در هفت ماهه امسال ۱۷۶۲ نفر و در هفت ماهه سال گذشته نیز ۱۶۲۲ نفر بوده است که متاسفانه ۸.۶ درصد افزایش داشته است.

معتادان ایرانی روزانه ۳۴۰ کیلو شیشه مصرف می کنند

با این حال باز هم کارشناسان مخدر شیشه را یکی از پرمصرف ترین مخدر کشور می دانند به نحوی که ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش از این اعلام کرده بود: ۳۴۵ هزار نفر در سطح کشور، ماده مخدر صنعتی شیشه مصرف می کنند و شمار معتادان به مصرف شیشه ۲۶ درصد از کل جمعیت معتادان به مواد مخدر کشور است. همچنین میزان مصرف ماده مخدر شیشه در کشور ۱۲۶ تن است در حالیکه میزان کشفیات این ماده مخدر صنعتی، پنج تا هشت تن است.

کاهش قیمت مواد مخدر در کشور

افزایش تولید مخدر در کشورهای همسایه بر بازار مخدرها تاثیر گذاشته به نحوی که در بازار مواد مخدر از عمده تا خرده فروش کاهش قیمت را مشاهده می کنیم به نحوی که قیمت هروئین و شیشه با کاهش زیادی روبرو شده است.

نام مخدر قیمت/ سال ۸۹ و ۹۰/گزارش پلیس قیمت سال ۹۱/ گزارش پلیس قیمت سال ۹۳/گزارش میدانی از معتادان تریاک یک کیلو ۷۰۰ هزار تومان یک کیلو ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کیلویی یک میلیون و ۷۰۰ تومان هروئین یک کیلو ۳ میلیون تومان یک کیلو ۱۴ میلیون تومان کیلویی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شیشه یک کیلو ۵ میلیون تومان یک کیلو ۱۷ میلیون تومان کیلویی ۱۲ میلیون تومان

دستگیری ۳۰۰ هزار قاچاقچی در سال ۹۳

در کنار این اظهارات علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه ۴۶۸ تن موادمخدر در ۱۰ ماهه اول سال در کشور کشف شده است گفته است: در طی این ۱۰ ماه و در این رابطه بیش از ۳۰۰ هزار نفر دستگیر شدند که ۶۶ هزار نفر آنها مصرف کننده بودند.

همچنین طی آمار های بدست آمده یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر تا سال ۱۳۹۳ مصرف‌کننده مواد مخدر در کشور هستند که در بهترین شرایط ۲۰ درصد از این معتادین می‎توانند، بهبود بیابند.

دانش آموزان و مواد مخدر

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفته است: ۶۷ درصد دانش‌آموزان مصرف‌کننده موادمخدر نخستین تجربه خود را از مدارس آغاز کردند و در دانشگاههای زیر نظر سازمان سنجش ۲.۶ درصد و در دانشگاه‌های وزارت زیر مجموعه وزارت بهداشت ۱.۶ درصد دانشجویان، درگیر مصرف موادمخدر هستند.

کشف ۸۰۰ اسلحه و شهادت ۱۴ مامور در مبارزه با مواد مخدر در سال ۹۳

همچنین در سال جاری ۲۳۱ کارگاه شیشه در کشور منهدم شده و یک هزار و ۷۰۰ کیلوگرم شیشه هم کشف شده است. در آمارها آمده ۸۰۰ قبضه اسلحه از حمل‌کنندگان موادمخدر به دست آمده و در طی درگیری‎ها ۱۴ شهید را در راه مبارزه با موادمخدر تقدیم نمودیم.

مواد مخدر آسانتر از آسپرین در دسترس است

امان‌اله قرايي مقدم جامعه شناس می گوید: بايد همه سازمان ‌ها، مردم و مسئولين دست به دست هم دهند تا شاهد پيشگيري از اعتياد در جامعه باشيم. البته اينكه بگوييم تنها يه قشر يا نهاد تاثير قاطع و ۱۰۰ درصدي در پيشگيري از اين بلای خانمان سوز دارند، صحيح نيست بلكه همگان بايد در اين امر مشاركت كنند.

اين جامعه شناس با اشاره تئوري ميدان نيروي ارسطو و انيشتين گفت: اين تئوري در رابطه با معضل اعتياد نيز وجود دارد كه عوامل برانگيزنده آن، طلاق والدين، بيكاري، نبود شادي، فحشاء خانواده، كم رنگ شدن اعتقادات ديني، جو پراكني، در دسترس بودن مواد و و دوستان ناباب است كه در مقابل آن عواملي چون اعدام، زندان، دادگاه و پليس قرار دارد. متاسفانه عوامل بازدارنده در اعتياد كمتر از عوامل برانگيزنده است و عواملي چون بيكاري و افزايش طلاق و مشكلات اقتصادي به افزايش آمار اعتياد در كشور دامن زده است.

وي ضمن انتقاد نسبت به اين مساله كه متاسفانه بسياري از مواد مخدر به راحتي قابل دسترس است، افزود: گاهي مواد مخدر آسانتر از قرص آسپرين در اختيار معتادان قرار مي‌گيرد.

قرايي مقدم با اشاره به آمار ۱۰.۵ درصدي بيكاري و زيرخط فقر قرارگرفتن تعدادي از افراد جامعه اظهار داشت: پركردن اوقات فراغت جوانان، پاكسازي مناطق آلوده لازم است در كنار ساير ريشه‌هاي گرايش به اعتياد مورد توجه قرار گيرد. البته صدا و سيما بايد با اجراي برنامه‌هاي مناسب و شاد و براي جوانان آنان را به سوي خود جذب كند و پس آز آن با فرهنگ‌سازي و آموزش در جهت پيشگيري از اعتياد گام‌هاي موثر بردارد. در حال حاضر اكثر سريال‌هاي تلويزيوني غمناك بوده و مشكلات مردم را دو چندان مي كند در حالي كه برنامه‌ بايد در جهت نشاط اجتماعي عمل كند.

وی گفت: افزايش طلاق، مشكلات اقتصادي خانواده‌ها، بيكاري و كمبود شادي از عواملي به شمار مي‌رود كه فضاي جامعه را مسموم ساخته كه بايد براي رفع اين مشكلات، اقدامات مستمر، كارشناسي شده و اساسي انجام گيرد.

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گزارش از سید هادی کسایی زاده