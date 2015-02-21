سعید خانی مجری طرح فیلم سینمایی «استراحت مطلق» به کارگردانی عبدالرضا کاهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه درخواست دریافت پروانه نمایش این فیلم را به وزارت ارشاد ارائه کرده اند، توضیح داد: برنامه ریزی کرده ایم تا جدیدترین ساخته عبدالرضاکاهانی با نام «استراحت مطلق» در اکران نوروزی روی پرده سینما برود. برای دریافت پروانه نمایش این فیلم رایزنی های لازم را انجام داده ایم و امیدوارم تا آخر این هفته پروانه نمایش را دریافت کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه فیلم برای اکران دچار اصلاحات می شود، بیان کرد: یک سری اصلاحات برای اکران فیلم اعمال شده و ما برای اینکه بتوانیم این فیلم را در سینماها اکران کنیم ناگزیر به این کار بودیم.

این مجری طرح تاکید کرد: هرچند در ابتدا تمایلی به ایجاد اصلاحات در این فیلم نداشتیم اما سعی می کنیم با حداقل اصلاحات «استراحت مطلق» را برای نوروز اکران کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دوستان شرایطی را فراهم کردند تا این فیلم در جشنواره فیلم فجر اکران نشود، به همین دلیل فکر می کنم که اکران نوروزی حق «استراحت مطلق» است و امیدوارم چنین حقی را از ما نگیرند.

سعید خانی در پایان تاکید کرد: اینکه قرار باشد همه فیلم ها در اکران نوروزی نمایش داده شوند، درست نیست، در چنین شرایطی اکران کل سال با مشکل مواجه می شود. امیدوارم شرایطی فراهم شود تا دیگر فیلم ها به خوبی و در زمان مناسب در سینماها نمایش داده شود.

ترانه عليدوستی، بابک حميديان، رضا عطاران، مجيد صالحی، فريده فرامرزی و اميرشهاب رضويان از جمله بازیگران «استراحت مطلق» هستند.