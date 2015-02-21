امدادرسانی هلال احمر کرمانشاه به ۶۰ خودروی گرفتار در برف

عادل شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش برف در بسیاری از مناطق استان کرمانشاه از روز گذشته، اظهار داشت: ۶۰ تیم عملیاتی متشکل از ۳۶۰ امدادگر و نجاتگر جمعیت هلال احمر استان با وسایل و تجهیزات کامل امدادی برای امداد رسانی به مردم به صورت آماده باش در محورهای مواصلاتی استان حضور دارند.

وی افزود: نیروهای حاضر در محورهای مختلف با ۱۷ دستگاه آمبولانس، ۸ دستگاه خودرو ست نجات، ۲۵ دستگاه ماشین کمک دار و ... آماده خدمت رسانی به مردم هستند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به اینکه شب گذشته در محورهای کوهستانی و شهرستان های اطراف بارش برف به شکل وسیع بوده، بیان کرد: به دنبال این بارش ها ۶۰ نفر در برف گرفتار شدند که ۲۰ تیم عملیاتی متشکل از ۹۰ امدادگر و نجاتگر جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه که از نزدیکترین پایگاه های امداد و نجات بودند به محل حوادث اعزام و به یاری گرفتاران شتافتند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: در حوادث جاده ای استان نیز ۴۲ نفر دچار حادثه شده که نیروهای حاضر در محل حوادث بلافاصله عملیات رها سازی را آغاز کردند.

شفیعی افزود: یک مورد از این حوادث مربوط به برخورد یک کامیون با یک دستگاه اتوبوس حامل زائران اتباع کشور عراق بوده که به سوی مشهد مقدس رهسپار بودند که ۳۵ تن از آنان جهت اسکان به مهمانسراهای جمعیت هلال احمر منتقل و اقلام زیستی در اختیار آنان قرار گرفت، همچنین ۷ نفر دیگر به صورت سرپایی مداوا شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه همچنین با اشاره به امداد رسانی نیروهای جمعیت هلال احمر استان به ۶۰ خودرو گرفتار در برف با ۱۵۰ سرنشین، عنوان کرد: نیروهای عملیاتی پس از رها سازی، بستن زنجیر چرخ و هدایت خوردوها به مکان امن گرفتاران را در مهمانسرا ها و پایگاه های امداد و نجات جاده ای جمعیت هلال احمر استان اسکان و اقلام زیستی را در اختیار آنان قرار دادند.