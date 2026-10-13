به گزارش خبرنگار مهر، دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شاخص‌های جدید صدور مجوز رشته‌محل‌ها را بر اساس آخرین مصوبات شورای گسترش آموزش عالی ابلاغ کرد. این شاخص‌ها، ترکیب اعضای هیئت علمی مورد نیاز برای صدور مجوز رشته‌محل در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسات غیردولتی ـ غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور را مشخص می‌کند.

شاخص‌های صدور مجوز رشته‌محل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی

بر اساس مصوبات جلسات ۱۳۹۲/۰۸/۰۶، ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ و ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ شورای گسترش آموزش عالی، ترکیب اعضای هیئت علمی مورد نیاز برای گروه‌های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و کشاورزی به شرح زیر است:

در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، وجود سه نفر مربی تمام‌وقت الزامی است. برای مقطع کارشناسی پیوسته، دو نفر استادیار و دو نفر مربی تمام‌وقت مورد نیاز است.

در مقطع کارشناسی ارشد، یک نفر دانشیار و سه نفر استادیار تمام‌وقت دارای حداقل دو سال سابقه و تخصص مرتبط باید حضور داشته باشند.

در مقطع دکتری، حداقل یک نفر استاد تمام، دو نفر دانشیار و سه نفر استادیار تمام‌وقت یا چهار نفر دانشیار و سه نفر استادیار تمام‌وقت مورد نیاز است.

در گروه هنر نیز برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، سه نفر مربی تمام‌وقت لازم است. در مقطع کارشناسی پیوسته، یک نفر استادیار و سه نفر مربی تمام‌وقت و در مقطع کارشناسی ارشد، یک نفر دانشیار و سه نفر استادیار تمام‌وقت دارای حداقل دو سال سابقه و تخصص مرتبط مورد نیاز است. شرایط اعضای هیئت علمی در مقطع دکتری نیز حداقل یک نفر استاد تمام، دو نفر دانشیار و سه نفر استادیار تمام‌وقت یا چهار نفر دانشیار و سه نفر استادیار تمام‌وقت مورد نیاز است.

شاخص‌های صدور مجوز رشته‌محل در دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات غیردولتی ـ غیرانتفاعی

بر اساس مصوبات جلسات ۱۳۹۳/۱۲/۰۱، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶، ۱۳۹۹/۰۸/۱۱، ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ و ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ شورای گسترش آموزش عالی، در گروه‌های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و کشاورزی، برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، دو نفر مربی تمام‌وقت و برای کارشناسی پیوسته، یک نفر استادیار و دو نفر مربی تمام‌وقت مورد نیاز است.

در مقطع کارشناسی ارشد، مؤسسات غیردولتی ـ غیرانتفاعی باید سه نفر استادیار تمام‌وقت دارای حداقل دو سال سابقه و تخصص مرتبط داشته باشند. در دانشگاه آزاد اسلامی نیز وجود یک نفر دانشیار و دو نفر استادیار تمام‌وقت دارای حداقل دو سال سابقه و تخصص مرتبط الزامی است.

در مقطع دکتری، حداقل یک نفر استاد تمام، دو نفر دانشیار و سه نفر استادیار تمام‌وقت یا چهار نفر دانشیار و سه نفر استادیار تمام‌وقت مورد نیاز است.

در گروه هنر، برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، دو نفر مربی تمام‌وقت و برای کارشناسی پیوسته، یک نفر استادیار و دو نفر مربی تمام‌وقت لازم است. در مقطع کارشناسی ارشد، سه نفر استادیار تمام‌وقت دارای حداقل دو سال سابقه و تخصص مرتبط و در مقطع دکتری، نیز حداقل یک نفر استاد تمام، دو نفر دانشیار و سه نفر استادیار تمام‌وقت یا چهار نفر دانشیار و سه نفر استادیار تمام‌وقت مورد نیاز است.

شاخص‌های صدور مجوز رشته‌محل در دانشگاه پیام نور

بر اساس مصوبات جلسات ۱۳۹۳/۰۳/۲۳، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶، ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ و ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ شورای گسترش آموزش عالی، در گروه‌های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و هنر، برای مقطع کارشناسی پیوسته، یک نفر استادیار و یک نفر مربی تمام‌وقت مورد نیاز است.

در مقطع کارشناسی ارشد، وجود دو نفر استادیار تمام‌وقت دارای حداقل دو سال سابقه و تخصص مرتبط الزامی است.

در مقطع دکتری نیز حداقل یک نفر استاد تمام، دو نفر دانشیار و سه نفر استادیار تمام‌وقت یا چهار نفر دانشیار و سه نفر استادیار تمام‌وقت مورد نیاز است.

توضیحات و تبصره‌های ابلاغیه

بر اساس تبصره‌های ابلاغیه دفتر گسترش آموزش عالی، تمامی اعضای هیئت علمی مورد استفاده در ایجاد رشته‌محل باید مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سامانه آموزش عالی (HES) باشند.

همچنین مؤسسه متقاضی موظف است در زمان درخواست صدور مجوز رشته‌محل، امکانات و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز رشته را تأمین کرده باشد.

بر اساس تبصره سوم، برای صدور مجوز رشته‌محل در مقطع دکتری، مؤسسه متقاضی باید سه دوره دانش‌آموخته کارشناسی ارشد در رشته مورد درخواست یا رشته مرتبط داشته باشد.

همچنین برای درخواست صدور مجوز رشته‌محل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، تمامی اعضای هیئت علمی مورد استفاده باید دارای سوابق علمی و تحقیقاتی مرتبط با رشته درخواستی باشند.