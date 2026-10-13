مازیار لرستانی از بازگشت به کارگردانی پس از ۶ سال گفت؛ ساخت فیلم کمدی

مازیار لرستانی درباره تله فیلمی که به تازگی کارگردانی آن را برای سیمافیلم به پایان رسانده است به خبرنگار مهر بیان کرد: تله فیلمی را با نام «بالاخره» کارگردانی کرده ام که قصه ای کمدی دارد و این روزها مراحل فنی و پست پروداکشن را می گذراند.

وی با اشاره به قصه این فیلم توضیح داد: قصه این فیلم از کتابی است که قرار است به زودی چاپ شود و کتاب دوم من است. کتاب اولم «سوپرمن جهان سوم» مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه بود که اسفند سال گذشته و همزمان با بمباران از سوی انتشارات خزه منتشر شد. خوشبختانه یا متاسفانه چاپ نخست آن در این مدت به پایان رسیده است. کتاب دوم من با عنوان «رویاهای خاورمیانه» نیز مجموعه‌ای از قصه‌های کوتاه است که آماده چاپ است و قصه فیلم «بالاخره» یکی از داستان‌های آن کتاب است.

لرستانی اضافه کرد: «بالاخره» درباره ماجرایی طنز است که برای یک خانواده اتفاق می‌افتد. من پیشنهاد ساخت این اثر را با سیمافیلم مطرح کردم که مورد استقبال قرار گرفت.

وی با اشاره به همکاری سیمافیلم در ساخت این پروژه گفت: خدا را شکر مدیران سیمافیلم در ساخت پروژه کمک کردند. این فیلم به تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی این اثر ساخته شده و فضایی کمدی دارد.

این هنرمند در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره فعالیت‌هایش در حوزه کارگردانی اظهار کرد: پیش از این، ۶ تله‌فیلم و یک مجموعه تلویزیونی کودک کارگردانی کرده بودم و خوشحالم که پس از حدود ۶ سال بار دیگر به کارگردانی پرداختم. ساخت این اثر اتفاق خوبی بود اما ترجیح می دهم صحبت کردن درباره جزئیات بیشتر کارگردانی و فیلم به زمان پخش اثر موکول شود.

لرستانی در پایان بیان کرد: در فاصله این چند سال، علاوه بر فعالیت در حوزه تئاتر و کارگردانی آثار نمایشی، کتاب نیز منتشر کردم و فعالیت‌های خود را در عرصه‌های مختلف هنری ادامه دادم.