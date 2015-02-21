یازده بازیکن استقلال و پرسپولیس در آستانه محرومیت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از دیدار استقلال با گسترش فولاد تبریز در هفته بیست و یکم لیگ برتر، استقلال حالا 7 بازیکن دو اخطاره درآستانه محرومیت دارد که با یک کارت زرد دیگر محروم از دیدار بعدی خواهند شد.

هاشم بیک‌زاده، محمدرضا خرسندنیا، امیرحسین صادقی، کرارجاسم، امید ابراهیمی، خسرو حیدری و میلاد سلیمان‌فلاح هفت بازیکن دو اخطاره این تیم هستند که باید مراقب کارت‌ها و اخطارهای‌شان باشندبه ویژه آنکه استقلال پس از بازی با نفت مسجد سلیمان وارد سربالایی لیگ شده و با تیمهای نیمه بالایی جدول رودر رو می شود و به تک تک بازیکنانش نیازمند خواهد بود.

پرسپولیس هم در پایان هفته بیست و یکم و طبق لیست سازمان لیگ چهار بازیکن دو اخطاره دارد که با دریافت یک کارت دیگر محروم خواهند شد. بازیکنان دو اخطاره پرسپولیس عبارتند از: محمد نوری، مایکل اومانیا، بابک حاتمی و امید عالیشاه.