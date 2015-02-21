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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۰۲

یازده بازیکن استقلال و پرسپولیس در آستانه محرومیت

یازده بازیکن استقلال و پرسپولیس در آستانه محرومیت

در پایان هفته بیست و یکم لیگ برتر و طبق اعلام فهرست سازمان لیگ، استقلال و پرسپولیس هرکدام به ترتیب 7 و 4 بازیکن دو کارته و در آستانه محرومیت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از دیدار استقلال با گسترش فولاد تبریز در هفته بیست و یکم لیگ برتر، استقلال حالا 7 بازیکن دو اخطاره درآستانه محرومیت دارد که با یک کارت زرد دیگر محروم از دیدار بعدی خواهند شد.

هاشم بیک‌زاده، محمدرضا خرسندنیا، امیرحسین صادقی، کرارجاسم، امید ابراهیمی، خسرو حیدری و میلاد سلیمان‌فلاح هفت بازیکن دو اخطاره این تیم هستند که باید مراقب کارت‌ها و اخطارهای‌شان باشندبه ویژه آنکه استقلال پس از بازی با نفت مسجد سلیمان وارد سربالایی لیگ شده و با تیمهای نیمه بالایی جدول رودر رو می شود و به تک تک بازیکنانش نیازمند خواهد بود.

پرسپولیس هم در پایان هفته بیست و یکم و طبق لیست سازمان لیگ چهار بازیکن دو اخطاره دارد که با دریافت یک کارت دیگر محروم خواهند شد. بازیکنان دو اخطاره پرسپولیس عبارتند از: محمد نوری، مایکل اومانیا، بابک حاتمی و امید عالیشاه.

کد مطلب 2502003

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