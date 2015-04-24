به گزارش خبرگزای مهر به نقل از سومریه نیوز، نظامیان ارتش عراق امروز جمعه با اعضای گروه تروریستی داعش در شهر بیجی واقع در استان صلاح الدین به شدت درگیر شدند.

بر اساس این گزارش، در جریان این درگیری پنج عضو داعش کشته و ده ها تن دیگر به شدت زخمی شدند.

گروه تروریستی داعش طی ماه های اخیر بارها تلاش کرده تا بر پالایشگاه استراتژیک بیجی سیطره پیدا کنند اما موفق نشدند.

منابع عراقی همچنین از وقوع انفجار تروریستی در منطقه «المشاهده» واقع در غرب بغداد خبر می دهند.

به دنبال وقوع این انفجار، دو غیرنظامی کشته و هفت نفر دیگر به شدت مجروح شدند.

نیروهای امنیتی عراق بامداد امروز یکی از سرکرده های داعش ملقب به «ابی عمر» را در تکریت به هلاکت رساندند.