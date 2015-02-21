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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۴۷

ساعات کار خطوط اتوبوس های تندروی بازار افزایش می یابد

ساعات کار خطوط اتوبوس های تندروی بازار افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی از افزایش ساعات کاری خطوط اتوبوس های تندرو (بی آرتی) منتهی به بازار تهران در آستانه سال نو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی افزود: افزایش خطوط منتهی به بازار، تقویت ناوگان اتوبوسرانی و قراردادن سرویس از میادین و پایانه ها جهت تردد شهروندان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پایان امسال از فعایت های مهم سازمان اتوبوسرانی است.

وی عنوان کرد:درصورتی که بتوانیم به سایر مدهای حمل و نقل ترافیک در نقاط مختلف شهر همچون میادین ونک و ولیعصر (عج)کمک کنیم، خواهیم توانست ترافیک شهری روزهای پایانی سال را به کنترل درآوریم. 

مدیر عامل شرکت واحد در ادامه از راه اندازی ۵ خط شبانه خودروی ون جهت تردد شهروندان از ساعت ۱۰ شب به بعد خبر داد و تصریح کرد: این خطوط به عنوان متد و حمل و نقل بسیار مهم در تفرجگاه ها ، پارک های مهم و نقاط ورودی و خروجی شهر تهران قرار داده می شود. 

سنندجی با اشاره به نقش مهم اتوبوسرانی در آسمان آبی و زمین پاک خاطرنشان کرد: ما  ۷ هزار اتوبوس در شهر تهران داریم که اگر این اتوبوس ها قوانین رانندگی و سرعت مطمئنه را رعایت کنند ، به طور قطع در حل برخی معضلات ترافیکی شهر تهران نقش بسزایی خواهند داشت.

کد مطلب 2502257
نورا حسینی

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