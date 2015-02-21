ساعات کار خطوط اتوبوس های تندروی بازار افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی افزود: افزایش خطوط منتهی به بازار، تقویت ناوگان اتوبوسرانی و قراردادن سرویس از میادین و پایانه ها جهت تردد شهروندان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پایان امسال از فعایت های مهم سازمان اتوبوسرانی است.

وی عنوان کرد:درصورتی که بتوانیم به سایر مدهای حمل و نقل ترافیک در نقاط مختلف شهر همچون میادین ونک و ولیعصر (عج)کمک کنیم، خواهیم توانست ترافیک شهری روزهای پایانی سال را به کنترل درآوریم.

مدیر عامل شرکت واحد در ادامه از راه اندازی ۵ خط شبانه خودروی ون جهت تردد شهروندان از ساعت ۱۰ شب به بعد خبر داد و تصریح کرد: این خطوط به عنوان متد و حمل و نقل بسیار مهم در تفرجگاه ها ، پارک های مهم و نقاط ورودی و خروجی شهر تهران قرار داده می شود.

سنندجی با اشاره به نقش مهم اتوبوسرانی در آسمان آبی و زمین پاک خاطرنشان کرد: ما ۷ هزار اتوبوس در شهر تهران داریم که اگر این اتوبوس ها قوانین رانندگی و سرعت مطمئنه را رعایت کنند ، به طور قطع در حل برخی معضلات ترافیکی شهر تهران نقش بسزایی خواهند داشت.