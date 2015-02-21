فراخوان جشنواره نمایش های آیینی و سنتی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوان هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی آمده است:

«کانون نمایش های آیینی و سنتی و مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی - سنتی را به منظور اشاعه زمینه های مناسب پژوهشی در بررسی ریشه های نمایشی ایرانی و نمایش های سنتی سایر ملل، حفظ و ثبت میراث کهن نمایش ایران زمین و بهره بردن از این دستاوردها برای بنیان تئاتر در شهریور ماه 94 برگزار می کنند.»

هفدهمین دوره این جشنواره از بخش های صحنه ایی شامل دو بخش ویژه (مهم از آثار نظامی گنجوی)، آزاد، مرور و مسابقه (جایزه ویژه استاد علی نصیریان)، بخش مجالس شبیه خوانی (یادواره هاشم فیاض)، بخش آیین ها و بازی های نمایشی، بخش مسابقه نمایشنامه نویسی، بخش سمینار بین المللی نمایش های آیینی، سنتی و بخش جایزه ویژه دکتر جلال ستاری (پژوهش) تشکیل شده است.

علاقمندان بعد از تکمیل فرم ثبت نام می توانند آثار خود را به نشانی خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، جنب تالار وحدت مرکز هنرهای نمایشی، دبیر خانه دائمی جشنواره ها ارسال کنند.

هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی شهریور ماه 94 برگزار خواهد شد.