به گزارش خبرنگار مهر، عباس کرکه آبادی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نهاوند با اشاره به کاهش قابل توجه نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان همدان گفت: نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان در سالهای گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و این مسئله مربوط به یک یا ۲ سال اخیر نیست.
وی با بیان اینکه فرآیند استخدام از مسیر آزمونهای استخدامی بسیار زمانبر است، افزود: گاهی برای جذب نیروی جدید چندین سال زمان لازم است و نمیتوان برای حل مشکلات فعلی فقط منتظر سپری شدن این فرآیند ماند بنابراین باید از ظرفیتهای موجود برای جبران کمبود نیروی انسانی استفاده کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار همدان از شناسایی پنج هزار و ۸۰۸ پست بلاتصدی در دستگاههای اجرایی خبر داد و اظهار کرد: ساماندهی این پستها در دستور کار قرار گرفته و تلاش میکنیم از این ظرفیت برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاهها و شهرستانها استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: در توزیع نیروی انسانی باید نیاز شهرستانها نیز مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان انتظار داشت مدیری که در یک دستگاه با حداقل نیرو فعالیت میکند خدمات مطلوبی را به مردم ارائه دهد.
کرکهآبادی همچنین با اشاره به موضوع نیروهای شرکتی و قراردادی گفت: بخشی از مشکلات موجود در حوزه نیروی انسانی ناشی از طولانی بودن فرآیند صدور مجوزهای استخدامی و تاخیر در تعیین تکلیف نیاز دستگاهها است و این موضوع در سطح ملی نیز پیگیری میشود.
وی با تاکید بر ضرورت پیگیری مستمر این موضوع افزود: اصلاح وضعیت نیروی انسانی نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، استانداری و مجموعههای ملی مرتبط است و تلاش میکنیم این مسئله به نتیجه برسد، هرچند زمان دقیق آن در حال حاضر مشخص نیست.
معاون استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع ساعت کاری دستگاههای اجرایی اظهار کرد: پیشنهادهایی برای تغییر ساعت فعالیت ادارات مطرح شده و حتی موضوع کاهش ساعت کاری از ۱۸ به ۱۲ مورد بررسی قرار گرفته است اما ما به هیچ عنوان موافق وضعیتی نیستیم که کاهش ساعت کاری موجب معطل ماندن سیستم اداری و کاهش خدمترسانی به مردم شود.
کرکهآبادی افزود: تصمیمگیری درباره ساعت کاری باید با نظر کارشناسی دستگاههای مرتبط با حوزه انرژی انجام شود و باید مشخص شود که کاهش یک ساعت یا یک ساعت و نیم از فعالیت ادارات تا چه میزان در مدیریت مصرف انرژی اثرگذار است.
وی با اشاره به تغییرات مکرر ساعت کاری و تعطیلی ادارات در برخی استانها گفت: نمیتوان فقط به دلیل شرایط ایجادشده در یک استان همان تصمیم را در استان دیگری اجرا کرد، هر تصمیمی باید متناسب با شرایط همان منطقه و با در نظر گرفتن میزان اثرگذاری آن اتخاذ شود.
کرکهآبادی در ادامه با تاکید بر توجه مدیران به وضعیت کارکنان، پیشنهاد تقویت و راهاندازی تعاونیهای مصرف، مسکن و حملونقل کارکنان در شهرستان نهاوند را مطرح کرد و گفت: با توجه به ظرفیت نیروی انسانی شهرستان میتوان از طریق ایجاد تعاونیها بخشی از نیازهای رفاهی کارکنان را تامین کرد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی گفت: نقش مدیران باید از مدیریت فقط دستوری به سمت رهبری مجموعه حرکت کند، مدیری که نقش رهبر را ایفا میکند باید جسارت، انصاف، تفکر مثبت و روحیه کار تیمی داشته باشد و بتواند کارکنان را با خود همراه کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار همدان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی مدیران باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی، همدلی و کار تیمی برای حل مسائل مردم و مجموعه تحت مدیریت خود اقدام کنند و منتظر نمانند که همه مشکلات فقط از مسیرهای اداری و دستور العملهای معمول برطرف شود.
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