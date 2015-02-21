تحریم های جدید علیه روسیه محور گفتگوهای کری با هاموند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا امروز شنبه برای دیدار با مقامات انگلیسی وارد لندن شد. به گفته منابع آگاه پس از بالاگرفتن تنش ها در اوکراین، موضوع اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه در دستور کار مذاکره کری با «فیلیپ هاموند» همتای انگلیسی اش قرار گرفته است.

وزیران خارجه آمریکا و انگلیس همچنین در مورد تحولات اخیر منطقه خاورمیانه از جمله مذاکرات سازش، وضعیت عراق و سوریه و نیز مقابله با شورشیان بوکو حرام در نیجریه در آستانه انتخابات این کشور به بحث و گفتگو می پردازند.

دولت اوکراین روز گذشته مسکو را به اعزام شمار دیگری از ادوات و نیروی نظامی به مرزهای شرقی خود متهم کرد. هر چند این ادعا واکنشی از سوی روسیه در پی نداشت اما مقامات غربی از احتمال تشدید تحریم ها علیه این کشور خبر می دهند.

جان کری قرار است روز دوشنبه با «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران در ژنو دیدار کند. این دیدار در راستای مذاکرات پیش روی ایران و 1+5 برای دستیابی به توافق جامع هسته ای انجام می گیرد.