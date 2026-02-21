به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه همزمان با روز جهانی زبان مادری، مهرواره بومیمحلی «تیتیگول» با محوریت زبانهای بومی و با حضور فعالان فرهنگی و جمعی از کودکان و نوجوانان در کانون پرورش فکری رودسر آغاز بهکار کرد.
این رویداد فرهنگی طی روزهای دوم تا چهارم اسفند ۱۴۰۴ با مشارکت دستگاههای فرهنگی استان برگزار میشود و شامل برنامههایی چون قصهگویی، معرفی کتاب، اجرای مسابقههای فرهنگی، بازیهای سنتی بومی و نمایشگاه دستسازههای اعضا و مربیان کانون است.
در نخستین روز مهرواره، نمایشگاهی از دستاوردهای مربیان و اعضای کانون گشایش یافت و نشست تخصصی با موضوع «نقش زبانهای بومی در هویت فرهنگی» برگزار شد.
انسیه خسروی، کارشناس ادبیات و فعال فرهنگی، در این نشست بر اهمیت زنده نگهداشتن زبان مادری و انتقال آداب و رسوم از طریق ادبیات شفاهی تأکید کرد و گفت: هر کس به گیلکی صحبت کند، در حقیقت دو زبان میداند و این قابلیت ارزندهای است که شایسته پاسداشت است.
وی همچنین با اشاره به آمیختگی فرهنگ ایرانی و اسلامی، تأثیر مثبت آن بر زبان گیلکی را یادآور شد و افزود: آشناسازی کودکان و نوجوانان با آموزههای دینی و فرهنگی میتواند نقش مهمی در غنیسازی زبان و فرهنگ بومی داشته باشد.
سیدهمریم حسینی، کارشناس فرهنگی کانون استان گیلان، زبان مادری را سرمایه فرهنگی هر ملت دانست و بر ضرورت پاسداشت ریشههای فرهنگی و میراث زبانهای محلی تأکید کرد.
مهرواره «تیتیگول» با هدف تقویت هویت فرهنگی، ترویج زبان مادری و ایجاد فضای شاد و آموزشی برای کودکان و نوجوانان تا چهارم اسفند ادامه دارد.
