غرب نگران تثبیت و گسترش اسلام در اروپا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قدیری ابیانه ظهر یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی که در اعتراض به شهادت دانشجویان «چپل هیل» مقابل درب شمالی این دانشگاه اجتماع کرده بودند اظهار داشت: بیداری کشورهای منطقه و حتی جهان نشانه افول قدرت و موقعیت ابرقدرتی مانند آمریکا است.

وی دلیل بروز این جنایت ها را نگرانی امریکایی ها از گسترش اسلام دانست و افزود: آنها نه تنها نگران تثبیت اسلام در کشورهای اسلامی هستند بلکه از گسترش اسلام فراتر از کشورهای اسلامی و در کشورهای غربی و امریکایی، احساس خطر می کنند.

سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در مکزیک ادامه داد: امروزه صدای شکسته شدن استخوان های لیبرالیسم به گوشی می رسد و شکست آن بسیار نزدیک است و اکنون استکبار جهانی نگران این مسئله است که اسلام جای خالی آن را پر کند.

وی اسلام هراسی را مرحله پیشرفته تری از تحریف اسلام خواند و افزود: امروز اسکتبار از یک طرف به اسم اسلام به کشتار مردم اقدام می کند و از طرف دیگر بر نژادپرستی علیه مسلمانان دامن می زند.

قدیری ابیانه کشتار چپل هیل را نمونه تبلیغات امریکا در گسترش نژادپرستی علیه مسلمانان دانست و گفت: دولت امریکا از گذشته علیه مسلمانان برنامه ریزی می کرده است.

وی افزود: این جنایات مختص کشور آمریکا نیست بلکه در کشورهای اروپایی شاهد خشونت علیه مسلمانان هستیم.

قدیری ابیانه ادامه داد: به همین دلیل باید به دفاع برخیزیم و نه تنها از مسلمانان بلکه از اسلام باید دفاع کنیم و در مسیر شناخت و گسترش آن تلاش کنیم.

وی با بیان این که اگر مردم کشورهای غربی قرآن را باز کنند و بخوانند قطعا متوجه حقانیت اسلام خواهند شد، گفت: پیشنهاد می کنم جوانان دانشجو در حوزه تبلیغ اسلام وارد شوند و با ارتباط با دانشجویان دیگر شهرهای مذهبی در مسیر گسترش اسلام گام بردارند.

قدیری ابیانه تأکید کرد: امروز سازمان های اطلاعاتی و دفاعی امریکا اضمحلال رژیم صهونیستی را پیش بینی کرده اند و چنانچه این رژیم سرنگون شود تمام رژیم های دست نشانده اطراف نیز سرنگون خواهند شد.

سرنگونی رژیم صهیونیستی موجب افول آمریکا می شود

وی با بیان این که سرنگونی رژیم صهونیستی و رژیم های وابسته آن باعث افول قدرت امریکا در منطقه خواهد شد افزود: این کشتارها و جنایات نمی توانند جلو گسترش اسلام را بگیرند.

قدیری ابیانه ادامه داد: تشکل های دانشجویی می توانند در راه مقابله با استکبار و گسترش پیام اسلام مسیری را فراهم کنند و باجذب دانشجویان و مردم در این مسیر گام بردارند و ناحق بودن امریکا را نه تنها برای مردم دنیا، بلکه برای مردم خود امریکا روشن کنند.

وی افزود: امروز نه تنها مردم مسلمان، بلکه حتی مردم امریکا و اروپا نیازمند حمایت معنوی مسلمانان هستند.

قدیری ابیانه گفت: با وجود امکانات امروز، هر دانشجوی می تواند با رایانه شخصی خود پایگاهی جهت گسترش اسلام باشد اما اگر این اقدامات سازماندهی شود تأثیر بیشتر و گسترده تری خواهد داشت.

دانشجویان دانشگاه فردوسی ظهر امروز با تجمع در ضلع شمالی دانشگاه در اعتراض به کشتار دانشجویان چپل هیل با صدور قطنامه ای اعتراض خود را بیان کردند.