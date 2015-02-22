ماهان تندیس از شکست خانگی برابر مقاومت البرز گریخت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتسال ماهان تندیس قم و مقاومت البرز یکشنبه شب در هفته بیست و سوم لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور در قم به مصاف هم رفتند که بازی به تساوی انجامید.

در این مسابقه که در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد دو تیم در پایان به تساوی ۳ بر ۳ دست یافتند تا ماهان از ۲ بازی رفت و برگشت با این تیم کرجی تنها یک امتیاز گرفته باشد.

در این دیدار ابوالقاسم عروجی، علیرضا وفایی، فرهاد فلامرزی و مسلم اولاد قباد برای ماهان تندیس قم و علی عابدین (۲گل) و مجید خزایی (۲گل) برای مقاومت البرز گلزنی کردند.

در این بازی ابتدا ماهان تندیس با شوت پای چپ ابوالقاسم عروجی به گل رسید اما در حالی که ماهان تندیس با صلاحدید علی رعدی به آرایش پاورپلی روی آورده بود ضربه دیدنی علی عابدین بازی را به تساوی کشاند با این حال علیرضا وفایی پیش از پایان نیمه نخست بازی را مساوی کرد.

در نیمه دوم عابدین روی یک ریباند بازی را مساوی کرد و در ادامه با اشتباه سعید قاسمی و قطع توپ توسط مجید خزایی، همین بازیکن مقاومت را پیش انداخت.

ماهان در ادامه با ضربه تماشایی و پشت پای فرهاد فلامرزی به یک سوپرگل رسید اما بار دیگر این تیم مقاومت البرز توسط مجید خزایی به گل رسید و سرانجام مسلم اولادقباد در ثانیه‌های پایانی با ضربه‌ای مهارنشدنی بازی را مساوی کرد.

ماهان تندیس در حالی در خانه با مقاومت البرز مساوی کرد که با این تساوی با ۳۸ امتیاز در رده پنجم جدول باقی ماند و در صورتی که می‌توانست مقاومت را در قم شکست دهد با ۴۰ امتیاز به رده سوم می‌رسید اما در رده پنجم باقی ماند.